أدنوك للتوزيع تستهدف 70% من السوق المحلي

المصدر: Ⅶ دبي ــــ لؤي عبدالله

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أن حصتها في السوق المحلية تصل حالياً إلى 68%، وإنها تستهدف رفعها إلى 70% بحلول 2023. وقال سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة في تصريحات على هامش احتفال «أدنوك للتوزيع»، أمس، بافتتاح ثلاث محطات في دبي في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وأم السيلي، والقصيص: إن محطات البترول في دبي بحسب آخر الإحصاءات تعتبر هي الأعلى من حيث حجم المبيعات وكميات الوقود المستهلك خلال عام، والذي يتراوح في المعدل ما بين 22- 25 مليون لتر في السنة، بينما يتراوح حجم استهلاك الوقود في المحطة في أبوظبي ما بين 18 إلى 20 مليون لتر، مؤكداً أن ذلك مؤشر قوي على الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في دبي، وأن السوق يتسع للجميع والتنافس في مصلحة العميل، مشيراً إلى أن توفير مزيد من المحطات في دبي يخفف على العميل ويقلل فترات الانتظار.

وأضاف، إن سوق دبي هي سوق ناشئة بالنسبة لأدنوك، ومن المؤكد أن الشركة ستعمل لمزيد من التوسعات في دبي وفتح مزيد من محطات التزوّد بالوقود، مشيراً إلى أن سوق دبي يتميّز بقدرته الاستيعابية لمزيد من التوسعات سواء لأدنوك أو للشركات الأخرى بحكم طبيعة الأعمال والزيادة السكانية فيها والتدفق السياحي. وأوضح، أن دبي تتهيأ لمعرض إكسبو الدولي، ومن المنطقي جداً أن يتم افتتاح محطات أدنوك في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 فرصة مثالية لتوسع أدنوك في دبي.

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