70 % حصة «أدنوك للتوزيع» من السوق الإماراتي 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع» أن حصة الشركة تصل حالياً إلى 68% من حجم السوق الإماراتي وتستهدف زيادة هذه النسبة خلال السنوات المقبلة عبر مواصلة الاستثمار وزيادة عدد المحطات والوصول إلى 70% من حجم السوق بحلول 2023.

وقال الراشدي في تصريحات صحفية على هامش احتفال «أدنوك للتوزيع»، أمس، بافتتاح ثلاث محطات للشركة في دبي بمنطقة مجمع دبي للاستثمار، وأم السيلي، والقصيص: إن الشركة تخاطب مطورين عقاريين في دبي من أجل تأسيس محطات وقود ومن بينها «دبي للاستثمارات» و«مراس» و«إعمار» ونحن منفتحون على جميع جهات التطوير العقاري في دبي من أجل فتح مزيد من الاستثمارات والشراكات.

الأعلى بالمبيعات

وقال سعيد الراشدي إن محطات خدمة وتموين السيارات في دبي بحسب أحدث الإحصائيات تعتبر هي الأعلى من حيث حجم المبيعات وكميات الوقود المستهلك خلال عام والذي يتراوح بين 22- 25 مليون لتر في السنة بينما يتراوح حجم استهلاك الوقود في المحطة في أبوظبي بين 18 إلى 20 مليون لتر لذلك نقول إن هناك جدوى اقتصادية من الاستثمار في دبي والسوق يتسع للجميع والتنافس في مصلحة العميل مشيراً الى ان توفير مزيد من المحطات في دبي يخفف على العميل ويقلل فترات الانتظار.

وأضاف أن سوق دبي هي سوق ناشئة بالنسبة لـ«أدنوك» ومن المؤكد أننا سنعمل بكل طاقة لمزيد من التوسعات في دبي وفتح مزيد من محطات التزود بالوقود مشيراً الى أن سوق دبي يتميز بقدرته الاستيعابية لمزيد من التوسعات سواء لأدنوك او للشركات الأخرى بحكم طبيعة الأعمال والزيادة السكانية فيها والتدفق السياحي، ونحن على أبواب إكسبو 2020 ومن المتوقع أن يستقطب الملايين من السكان والمواطنين والسياح والزوار ورجال الأعمال ومن المنطقي جداً أن يتم افتتاح محطات «أدنوك» في هذه المنطقة حيث يعد «إكسبو» فرصة مثالية لتوسعاتنا في دبي.

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في محطة الشركة في منطقة مجمع دبي للاستثمار كل من عبدالله القبيسي، مدير إدارة العمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وناصر الحمادي مدير العمليات التنفيذي في «أدنوك للتوزيع» بالإضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات الحكومية، والشركاء، وأصحاب الأعمال في دبي، حيث أجريت مراسم قص الشريط وافتتاح محطتي أم السيلي والقصيص بالتوازي مع الحدث الرئيسي.

مدينة نابضة

وقال إن وصول شركة أدنوك للتوزيع للسوق في دبي يعد فرصتنا لعرض مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المميزة على العملاء مشيراً إلى أن دبي تعد مدينة نابضة بالحياة، وتقدم فرصاً كبيرة للنمو لكونها سوقاً متميزاً. لقد بدأنا اليوم رحلتنا في دبي، وسنستمر في النمو محليّاً ودولياً خلال العام 2019.

وأكد المهندس سعيد مبارك الراشدي، أن دبي كانت دائماً ضمن المخططات التوسعية للشركة حتى منذ أيام دعم الوقود لأننا نعتبر أن تقديم هذه الخدمة للعملاء داخل الإمارات واجب وطني ولم يكن الهدف في ذلك الوقت ربحي، واليوم وبعد أن توفر الأراضي والأماكن المناسبة بدانا العمل في المواقع الثلاث في بداية العام الماضي وأنهينا العمل قبل بداية 2019 وهذا يعتبر فترة إنجاز قياسية.

وأضاف الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع» انه بعد دخول دبي أصبحت «ادنوك» متواجدة في جميع إمارات الدولة وبات بإمكان العملاء الاستفادة من خدماتنا في كل أنحاء الإمارات مشيراً إلى أن دبي بشكل عام لا يوجد بها مكان غير ذي جدوى من الناحية الاقتصادية وأن خطط توسعنا في دبي تعتمد على الشراكات والموافقات والأراضي والمواقع المتوفرة ونحن مستعدون لدراسة جميع الأماكن التي تتناسب مع المواصفات والمساحات المطلوبة.

وعن متوسط الاستثمار في المحطة قال إن الاستثمار في المحطات يتفاوت من محطة إلى أخرى، مشيراً إلى انه بشكل عام تصل قيمة الاستثمار في المتر المربع في محطات ادنوك للتوزيع ما بين 3000 إلى 5000 دولار غير شمل سعر او إيجار الأرض وذلك لأن الشركة تعتمد على أعلى المعايير العالمية من حيث جودة المواد والتجهيزات المستخدمة.

وقال سعيد الراشدي إن «أدنوك» تدير حالياً 376 محطة منتشرة في أنحاء الدولة منها 3 محطات في دبي والتي تم الانتهاء منها وتشغيلها قبل نهاية العام الماضي مشيراً إلى أن معايير السلامة العامة تأتي على راس أولوياتنا حيث تعتبر أدنوك الشركة الوحيدة التي تقدم خدماتها من بداية استخراج النفط إلى مرحلة البيع وتوزيعه بجهودها الذاتية محلياً.

وعن نسبة إشغال محلات التجزئة في محطات أدنوك قال إن نسبة الأشغال حالياً تصل إلى 85% ونحن نستهدف الوصول إلى 100% مشيراً إلى أن ادنوك توفقت في تأسيس شراكات حقيقية مع «جيان» للتجزئة وهذا سيعود بالمنفعة على الجميع خصوصاً و«واحة ادنوك» التي أضحت هي المشغل الحقيقي في إدارة محلات التجزئة والمطاعم في مختلف محطات «أدنوك».

الخدمة المتميزة

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أن الخدمة الذاتية تأتي في إطار سياسة التوسع الاستثماري في التكنولوجيا والخدمات الذكية مشيراً إلى أن هذه الخدمة بدأت في يوليو في أبوظبي وفي أكتوبر في دبي

وأضاف أن هناك طلباً كبيراً على شرائح تعبئة الوقود للخدمة الذاتية وأن نسبة النمو الشهري على هذه الخدمة تتراوح بين 20% و30%، وأن هذه الخدمة مجانية في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنها لن تظل مجانية لفترة طويلة، خاصة أن الشركة لديها تعاقدات مع الشركة الموردة لهذه الشرائح لتوفير كميات معينة. وذكر إلى أن تكلفة الشريحة على الشركة تبلغ 250 درهماً، وأنه تم بيع 100 ألف شريحة حتى فترة قريبة.

وقال إن الشركة من الممكن أن تقوم بفرض رسوم على تركيب الشريحة في المستقبل وذلك بعد نفاد الكمية التي تم التعاقد عليها مع الشركة الموردة لهذه الشريحة مؤكداً أن هذا الأمر قيد الدراسة من قبل الشركة، فموضوع مجانية الشرائح مقنن بوقت معين من قبل الشركة وبعدد معين.

مميزات

وتتميز المحطات الجديدة بريادتها كونها تستخدم الطاقة الشمسية، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات فيما يخص منتجات التزود بالوقود عالية الجودة (E-Plus 91، وخاص 95، وسوبر 98، والديزل)، بالإضافة إلى منتجات التجزئة المميزة في محطات خدمة أدنوك. حيث تضم المحطات حالياً متاجر «جيان» للخدمة السريعة، ومقاهي الواحة، بالإضافة إلى توفر خدمة الاتصال بالإنترنت (Wi-Fi) مجاناً، وتوفر المحطات الثلاث وحدات الشحن الكهربائي السريع لسائقي السيارات الكهربائية، والتي لديها القدرة على الشحن حتى 80% من طاقة البطارية خلال 20 دقيقة.

كما تضم محطة أم السيلي (الموجودة على طريق العين) 5 مسارات للتزوّد بالوقود، مع توفر مطاعم ماكدونالدز ورينبو المقرر افتتاحهما في المحطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بينما تضم محطة مجمع دبي للاستثمار 6 مسارات للتزوّد بالوقود، ومركز خدمات الزيوت التابع لأدنوك، ومطاعم ماكدونالدز وكي إف سي. وأخيراً تضم محطة القصيص سبعة مسارات للتزوّد بالوقود، ومركز خدمات الزيوت التابع لأدنوك، ومطاعم برجر كينج وكي إف سي.

ومن المقرر أن تقدم «أدنوك للتوزيع» خدمة أدنوك فليكس المميزة في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد تطبيق فترة تجريبية مجانية لتعريف العملاء بخيارات التزوّد بالوقود المختلفة التي تقدمها الشركة.