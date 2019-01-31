تريليون درهم أصول بنوك دبي وأرباحها تتخطى 19 ملياراً

المصدر: Ⅶ دبي ـــ رامي سميح

تجاوزت أرباح بنك دبي الإسلامي العام الماضي 4.9 مليارات درهم، بزيادة 11%، مقارنة مع 4,5 مليارات في 2017. وأوصى مجلس الإدارة ، بتوزيعات نقدية بنسبة 35%.

وبإعلان نتائج «دبي الإسلامي»، زادت أرباح بنوك دبي الخمسة، إلى 19.1 مليار درهم العام الماضي، بنمو 16.3% على أساس سنوي، أو ما يعادل 2.7 مليار، مقارنة بنحو 16.4 ملياراً عن 2017.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، لامست أصول البنوك الخمسة، حاجز تريليون درهم، بعد بلوغها 996.4 ملياراً في نهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 935.2 ملياراً في نهاية 2017، بنمو 6.5%، أو ما يعادل 61.2 مليار درهم.

ووفق المسح، جاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة، بعدما تخطت أرباحه 10 مليارات، بنمو 20.3%، مقارنة بنحو 8.34 مليارات في 2017. وحل بنك دبي الإسلامي ثانياً، بأرباح 4.9 مليارات، بنمو 13.7%، مقارنة بنحو 4.32 مليارات في 2017، ثم بنك المشرق، بعدما حقق 2.06 مليار أرباحاً، بنمو 0.4%، مقارنة مع 2.05 مليار في 2017.

بينما جاء مصرف الإمارات الإسلامي في الصدارة، من حيث النمو، بعدما زادت أرباحه 31.7%، من 702 مليون في 2017، إلى 924.3 مليوناً في 2018، وارتفعت أرباح «دبي التجاري» 16%، إلى 1.16 مليوناً في 2018، مقابل 1.002 مليار في 2017.

وعلى صعيد الأصول، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على 50.2% من الإجمالي، بعدما بلغت أصوله 500.34 مليار درهم في 2018، مقابل 470.4 ملياراً في 2017، فيما وصلت أصول «دبي الإسلامي» إلى 223.68 ملياراً، تعادل 22.4% من الإجمالي، ثم «المشرق» بأصول 139.9 ملياراً، توازي 14.04% من الإجمالي، ثم «دبي التجاري»، بأصول 74.1 ملياراً، و»الإمارات الإسلامي» بأصول 58.4 ملياراً.

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