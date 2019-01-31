140.1 مليون درهم أرباح «ديار للتطوير» العام الماضي

المصدر: دبي- البيان

أظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة لشركة «ديار للتطوير» عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 140.1 مليون درهم بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة مع 130.4 مليون في عام 2017. وخلال العام 2018، بلغت إيرادات الشركة 643.7 مليون درهم مقارنة مع 751.6 مليون درهم في عام 2017.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: شهد عام 2018 تحقيق العديد من الإنجازات لشركة ديار، حيث قمنا بتسليم مشروعين سكنيين خلال العام، وأحرزنا تقدماً ملحوظاً في محفظتنا من المشاريع قيد الإنشاء. كما أن تنويع أعمالنا يسير على الطريق الصحيح وبحسب الاستراتيجية التي وضعناها، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي. وسنعمل على مواصلة توسعة نطاق خدماتنا خلال الفترة المقبلة، حيث ستبدأ العمليات التشغيلية في ثلاثة من مشاريعنا ضمن قطاع الضيافة خلال عام 2019.

وسلمت «ديار للتطوير» اثنين من مشاريعها خلال 2018. وشمل ذلك الأبراج السكنية في مشروع «مون روز» في مارس 2018، وهي تتضمن 146 شقة بغرفة نوم واحدة، و144 شقة من غرفتي نوم، وسبع شقق من ثلاث غرف نوم. كما بدأت «ديار» في يوليو 2018 تسليم مشروع «ذي آتريا»، والذي يضم 219 وحدة في 30 طابقاً، بما في ذلك شقق بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس من أربع غرف نوم، إلى جانب برج للشقق الفندقية.

ومن ناحية أخرى، تخطت نسبة الإنجاز في منطقتي أفنان ودانية ضمن مشروع «ميدتاون» الآن 70٪، فيما تجاوزت المبيعات في كلتا المنطقتين نسبة 90٪، ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات ضمن المنطقتين خلال عام 2019.

كما قامت «ديار للتطوير» خلال مشاركتها في نسخة 2018 من معرض «سيتي سكيب» بإطلاق مشروع «بيلا روز» السكني. وسيقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما في ذلك الاستوديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في برج مكون من 18 طابقاً يقع في مجمع دبي للعلوم.