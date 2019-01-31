«سفين» تنقل «حديد الإمارات» بمليار درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

وقّعت شركة حديد الإمارات، التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، اتفاقية استراتيجية مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين» التابعة لموانئ أبوظبي، يتم بموجبها توفير خدمات النقل البحري لشحنات الحديد الخاصة بـ«حديد الإمارات».

وتصل قيمة الاتفاقية إلى مليار درهم، ويبدأ العمل بها في يناير 2021 وتستمر 10 أعوام. وستقوم «سفين» بموجب الاتفاقية بتوفير خدمات النقل البحري لثلاث شحنات للحديد الخام بشكل شهري، إلى جانب شراء وتأجير وتسليم وتشغيل وصيانة سفن الشحن، ومعدات القاطرات، وتنفيذ عمليات التفريغ الخاصة بشحنات حديد الإمارات.

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