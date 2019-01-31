«حديد الإمارات» توقّع اتفاقية مع موانئ أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في الدولة والتابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين» التابعة لموانئ أبوظبي، يتم بموجبها توفير خدمات النقل البحري لشحنات الحديد الخاصة بـ «حديد الإمارات».

وتصل قيمة الاتفاقية إلى مليار درهم، وسيبدأ العمل بها في يناير 2021 وتستمر لمدة 10 أعوام. وستقوم «سفين» بموجب الاتفاقية بتوفير خدمات النقل البحري لثلاث شحنات للحديد الخام بشكل شهري، إلى جانب شراء وتأجير وتسليم وتشغيل وصيانة سفن الشحن، ومعدات القاطرات، وتنفيذ عمليات التفريغ الخاصة بشحنات حديد الإمارات.

وقّع الاتفاقية في مقر حديد الإمارات في أبوظبي المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للشركة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بحضور الكابتن عادل بني حماد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين».

وقال المهندس جمال الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية بين حديد الإمارات وموانئ أبوظبي، التي تعكس مدى اهتمام الشركات الوطنية وحرصها على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «تعد هذه الاتفاقية ثمرة جهود مشتركة دامت لأكثر من عام لتجسد روح التعاون بين الشركتين الوطنيتين، كما تأتي في إطار خططنا الاستراتيجية الرامية إلى تصنيع وتوريد منتجات الحديد عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدراتنا التنافسية مع كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم عبر توفير أفضل الخدمات والحلول الفنية للعملاء».

وأضاف: «جرى التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد طرح عطاء تنافسي شاركت فيه مجموعة من أبرز مزودي خدمات النقل حول العالم، حيث تم اختيار شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين» نظراً للمعايير العالمية التي تتبناها في تقديم الخدمات البحرية بأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة».

وبدوره أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إلى أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تلقي الضوء على حرص حديد الإمارات وموانئ أبوظبي على تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً صناعياً عالمياً، والإسهام في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

وأضاف: تفخر موانئ أبوظبي باختيارها من قبل شركة حديد الإمارات لتوفير خدمات النقل البحري، حيث سنعمل على تسخير كل الخبرات التي تتمتع بها شركة «سفين» لتقديم حلول وخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال الكابتن عادل بني حماد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «سفين»: «تمثل الاتفاقية واحدة من أبرز وأكبر الاتفاقيات التي وقّعتها «سفين»، حيث سنقوم بموجبها بتقديم خدمات شحن وتفريغ السفن لأول مرة، ما يمثل إضافة مهمة إلى محفظة خدمات الشركة التي تضم خدمات الدعم البحري والرسو».