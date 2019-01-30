محمد بن زايد: دمج البنوك يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تدوينة عبر تويتر، أن «اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية».

وأضاف سموه: «نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية».

وكان بنكا «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني»، أعلنا أمس موافقة مجلسي إدارتيهما على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على «مصرف الهلال».

وبهذه الصفقة، سيعزّز «بنك أبوظبي التجاري» مكانته بوصفه ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، وسيصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم. ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد نحو مليون عميل.

ومن المنتظر أن تؤدي الصفقة إلى خفض التكاليف بنحو 615 مليون درهم، وتدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من 2019 بعد إتمام كافة الموافقات الرسمية، وتمتلك حكومة أبوظبي 60.2% من رأس مال البنك الجديد.

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