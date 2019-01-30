مصنع لطباعة الخلايا الشمسية وشجرة لإنترنت الأشياء في دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أعلن فيصل بن حيدر، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع في مؤسسة دبي للإعلام، أن «مسار» للطباعة والنشر تتفاوض مع 4 شركات دولية لتأسيس مصنع في دبي لطباعة الخلايا الشمسية وأجهزة الاستشعار، بهدف نقل تقنيات الطباعة الإلكترونية والعضوية إلى الإمارات، متوقعاً أن يتم توقيع الشراكة خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن تبدأ عمليات التصنيع في الدولة خلال العام المقبل.

وكشف ابن حيدر عن تفاصيل اختراع «شجرة إنترنت الأشياء»، باستخدام الطباعة العضوية والإلكترونية لإنتاج طاقة نظيفة، واستخدامات ذات تقنيات متقدمة.

ويمكن الاستفادة من هذه الشجرة في تنصيب هوائيات إرسال شبكات الجيل الخامس، التي ستحتاج إلى زيادة هوائيات الإرسال إلى ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع الجيل الرابع، بتكلفة منخفضة ومن دون الحاجة لإنشاء بنية تحتية خاصة.

وتمكنت «مسار» من طباعة خلايا شمسية على أوراق الشجر في ألمانيا، تستمد طاقتها نهاراً من الشمس، وفي الليل من بطاريات قابلة لإعادة الشحن بواسطة الطاقة الشمسية كذلك. حيث ستقوم «مسار» خلال شهر الابتكار في فبراير المقبل بتنصيب عدد من هذه الأشجار في أماكن متفرقة في دبي.

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مفاوضات لإطلاق مصنع لطباعة الخلايا الشمسية بدبي