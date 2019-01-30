غرفة دبي تشارك بمعرض دمشق الدولي

المصدر: دبي - البيان

كشف حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن الغرفة ستشارك معرض دمشق الدولي، تحت مظلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، معرباً عن تفاؤله بتحسن الوضع في سوريا، مؤكداً أهميتها كسوق واعدة.

وأشار إلى أن التجارة البينية بين الإمارات وسوريا سجلت حراكاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، متوقعاً نمو تدفق الاستثمارات إلى الأسواق السورية في ظل تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية هناك.

وأعلن بوعميم، أمس، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، عن ارتفاع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 231 ألف عضو مع نهاية عام 2018، مع انضمام 14476 عضواً جديداً للغرفة خلال العام الماضي، بنمو بلغ 6.5% مقارنة بـ2017، وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نمواً مستقراً في عام 2018 مع بلوغها حاجز 254 مليار درهم.



اقرأ أيضاً:

254 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة دبي في 2018