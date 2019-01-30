إطلاق منظمة إقليمية للطباعة الإلكترونية والعضوية مقرها دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

انطلقت في دبي أمس فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الطباعة الإلكترونية والعضوية الأول في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لبحث مستقبل هذا القطاع الحيوي، بمشاركة 300 من مديري دوائر حكومية وجامعات ومراكز بحوث وأكاديميين أصحاب شركات تقنية ومختصين في الطباعة الإلكترونية والعضوية والطاقة والتكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من الشرق الأوسط وأوروبا.

ويسلط المؤتمر الذي ترعاه مؤسسة دبي للإعلام الضوء على الطباعة الإلكترونية والعضوية التي تعد ثورة في خدمة البشرية، وتدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وتساهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار وتكمل العصر الحديث نحو الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات الملموسة والرقمية والحيوية.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن إطلاق منظمة الطباعة الإلكترونية والعضوية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا التي سيكون مقرها دبي، وستباشر أعمالها ابتداء من فبراير 2019، لاستقبال طلبات العضوية من ذوي الاختصاص مثل الجامعات ومراكز الأبحاث والمختصين في الطباعة الإلكترونية والعضوية.

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