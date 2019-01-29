الإمارات تستثمر 114 مليار درهم في الطائرات الجديدة حتى 2029

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاستثمارات في مشاريع توسعة وتطوير المطارات الجارية حالياً في الإمارات، والتي تقدر قيمتها بنحو 85 مليار درهم ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة لتصل إلى 300 مليون مسافر سنوياً.

وقدر المنصوري قيمة الالتزام تجاه تسليمات الطائرات الجديدة حتى 2029 بما يصل إلى 113.7 مليار درهم، فيما يتوقع أن تبلغ كلفة تجديد الطائرات نحو 150 مليون دولار خلال العام الجاري.

وأضاف في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران التي انطلقت فعاليتها، أمس، في دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن الناقلات الوطنية تواصل الاستثمار بمليارات الدولارات بالتوازي مع الاستثمار في المطارات، الأمر الذي يساهم في تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيس للطيران في المنطقة.

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