«الاتحاد للطيران» تستعرض الحلول المبتكرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

تستعرض مجموعة الاتحاد للطيران، خلال مشاركتها في «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران»، أحدث الحلول المبتكرة وطائفة واسعة من الخدمات المتاحة للباحثين عن الاستثمار في قطاع الطيران. وتشمل الأقسام المشاركة من الشركة شركة الاتحاد لخدمات المطار، التي توفر مجموعة واسعة من خدمات التموين، وخدمات الدعم الأرضي بالمطار للاتحاد للطيران، وشركات الطيران الأخرى والشركات العاملة بقطاع الضيافة. وإضافة إلى ذلك، تقدم الاتحاد لخدمات المطار مختلف الخدمات والدعم في مجال الخدمات المرخصة لمكافحة الآفات، والاختبارات الميكروبيولوجية للأغذية والمياه، وخدمات التنظيف المتخصصة.

كما تشارك في القمة شركة «الاتحاد لتدريب الطيران» التابعة للمجموعة والمتخصصة في مجال تدريبات الطيران. وتعرض الاتحاد للطيران الهندسية، مجموعة شاملة من خدماتها المبتكرة خلال القمة. وتتراوح الخدمات التي تقدمها الشركة من الصيانة الثقيلة والتعديلات المعقدة على الطائرات، وصولاً إلى خدمات الاتصالات على متن الطائرات ومكونات الطائرات لطرز إيرباص وبوينغ.

وتشمل أحدث ابتكارات الاتحاد للطيران الهندسية تطوير أبحاث لتحويل إجراءات الصيانة والإصلاح والعَمرة إلى الأنظمة الرقمية اللاورقية، واستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع غيار الطائرات، وابتكار نظام جديد لتصريف الوقود.

وأفاد عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية، بالقول: «تهدف المجموعة من خلال مشاركتها ودعمها لهذه القمة إلى تسليط الضوء على التزامنا إزاء دعم النمو بقطاع الطيران في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي».