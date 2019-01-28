«ستراتا» تسلم الأجزاء الخارجية لطائرة «بي سي 24»

المصدر: Ⅶ العين - البيان

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار تسليم الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» المزوّدة بمحرّكين، والتي تقوم بإنتاجها شركة «بيلاتوس للطائرات» في سويسرا. وهي تعد أول طائرة متعددة الاستخدامات في العالم.

ويأتي تسليم الدفعة الأولى عقب توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين شركتي ستراتا للتصنيع وبيلاتوس إيركرافت على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضافتها أبوظبي في أبريل 2018. وبموجب الاتفاقية، وقع الاختيار على «ستراتا للتصنيع» لتكون المورد الوحيد في المنطقة للأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات «بي سي 24».

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