«ستراتا» تسلم باكورة أجزاء أول طائرة متعددة الاستخدام في العالم

المصدر: Ⅶ العين - البيان

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع (ستراتا)، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار تسليم الدفعة الأولى من الأسطح والأجزاء الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» المزوّدة بمحرّكين، والتي تقوم بإنتاجها شركة «بيلاتوس للطائرات» في سويسرا. وهي تعد أول طائرة متعددة الاستخدامات في العالم.

ويأتي تسليم الدفعة الأولى عقب توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد بين شركتي ستراتا للتصنيع وبيلاتوس إيركرافت على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضافتها أبوظبي في أبريل 2018. وبموجب الاتفاقية، وقع الاختيار على «ستراتا للتصنيع» لتكون المورد الوحيد في المنطقة للأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات «بي سي 24».

تم تصميم الفئة الجديدة من طائرات رجال الأعمال «بي سي 24» خصيصاً للإقلاع والهبوط من المُدرّجات غير المعبّدة، مع ضمان أداءٍ استثنائي في مجالات الطيران قصيرة المدى، مما يوفر إمكانيةً منقطعة النظير للوصول إلى مواقع لا يمكن بشكل تقليدي الوصول إليها عن طريق الجو. وتتكوّن الأسطح الخارجية لبطن طائرة «بي سي 24» من 25 قطعة فرعية وثانوية، وتم تصميمها لخفض قوة السحب على هذه الطائرة التي تعتبر أحد أهم نماذج طائرات الأعمال التي تقوم بتصنيعها شركة «بيلاتوس إيركرافت» السويسرية.

شراكة مثمرة

وقال إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: نفخر بتوقيع اتفاقية شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع «بيلاتس» التي تُعتبر إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الطائرات، وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بتوسيع قدراتنا ومحفظة أعمالنا في العين.

وتمثل الشراكة الجديدة دليلاً على المصداقية والقدرات الاستثنائية التي تحظى بها «ستراتا» في قطاع صناعة الطيران؛ حيث استطاعت الشركة، وفي أقل من 10 سنوات، تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية لتصل إلى 7 شركات عالمية. وتبرهن هذه الشراكة على الإمكانات الفائقة لشركة ستراتا للتصنيع وقدرتها على عقد شراكات إستراتيجية متميزة، كما تسلّط الضوء على رؤيتها التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كشركةٍ رائدة عالمياً في قطاع صناعة الطيران.

تعزيز العلاقات

وقال فريدي جلارنر، نائب رئيس قسم التصنيع لدى شركة بيلاتوس إيركرافت: تسليم الدفعة الأولى من الأسطح الخارجية لبطن طائرة رجال الأعمال «بي سي 24» يمثل حدثاً مهماً يعكس القدرات الكبيرة لشركة «ستراتا» وكفاءة أدائها.

تعزيز العلاقات

قال فريدي جلارنر: إن عملية التسليم تمّت في غضون 8 أشهر فقط من توقيع الاتفاقية في أبريل 2018. ونحن نتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز العلاقة مع ستراتا للتصنيع والإمارات بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لعام 2030.

وأكد أن العمل يتواصل على قدمٍ وساق لتسليم الدفعات اللاحقة، ونخطط حالياً لإطلاق الحزمة الثانية من الأسطح الخارجية المصنوعة من المواد المركبة المتطورة والمخصصة لبطن طائرات بي سي 24 قريباً.