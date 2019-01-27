دبي تحتضن غداً القمة العالمية الأولى للاستثمار في الطيران

المصدر: دبي-البيان

تنطلق غداً وليومين متتاليين، النسخة الأولى من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، في دبي، تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، حيث تستضيف أكثر من 600 مستثمر ومتحدث إلى جانب عدد من الوفود الرسمية والمتخصصين العاملين في قطاع الطيران، يمثلون 50 دولة فيما يتجاوز حجم استثمارات قطاع الطيران في الإمارات تريليون دولار.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن المشاركة الدولية الواسعة في هذه القمة، تبرز مدى أهمية صناعة الطيران التي تعد واحداً من أكثر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال، والأسواق المستقرة التي تحقق نسب نمو ثابتة، إذ تستند إلى الانفتاح الذي تشهده مختلف الأسواق عالمياً، وازدياد حركة الطلب على الخدمات الجوية متمثلة في حركة السفر، والشحن الجوي، وصيانة الطائرات، وتكنولوجيا المعلومات في حركة الطيران.

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