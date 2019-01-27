3.67 تريليونات درهم استثمارات الطيران في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

تنطلق النسخة الأولى من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، في انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، تحت شعار«ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران» 28 الجاري وتستمر يومين متتاليين حيث تستضيف أكثر من 600 مستثمر ومتحدث إلى جانب عدد من الوفود الرسمية والمتخصصين العاملين في قطاع الطيران، يمثلون 50 دولة فيما يتجاوز حجم استثمارات قطاع الطيران في الإمارات التريليون دولار (3.67 تريليونات درهم).

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني«إن المشاركة الدولية الواسعة في هذه القمة، تبرز مدى أهمية صناعة الطيران التي تعتبر واحدة من أكثر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال، والأسواق المستقرة التي تحقق نسب نمو ثابتة، إذ تستند إلى الانفتاح الذي تشهده مختلف الأسواق عالميا، وازدياد حركة الطلب على الخدمات الجوية متمثلة في حركة السفر، والشحن الجوي، وصيانة الطائرات، وتكنولوجيا المعلومات في حركة الطيران، بالإضافة إلى تموين الطائرات، ومجالات هندسة الطيران وقطاع التصنيع والتوريد».

وجهة مثالية

وأضاف السويدي «عززت دبي مكانتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أصبحت الوجهة المثالية للشركات عبر القارات، ورجال الأعمال، والمستثمرين، نظراً لما توفره من فرص استثمارية متنوعة، ضمن بيئة عمل ريادية، تتيح لمجتمع الأعمال الراغب في تنويع مجالاته الاستثمارية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة بما يلبي احتياجاته وطموحاته، في شتى القطاعات الاقتصادية».

وتأتي انطلاقة القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في وقت تجاوز فيه حجم الاستثمارات بالدولة في قطاع الطيران حاجز التريليون دولار، كما تسلط الضوء على مؤشرات الأسواق واتجاهها المتزايد نحو اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها هذا القطاع، وخصوصاً في قارتي أفريقيا وآسيا والمنطقة ومن أبرز هذه الأسواق مدينة جدة في السعودية، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيها 7.2 مليارات دولار وفي الكويت 4.3 مليارات دولار.