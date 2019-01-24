استثمار مليار درهم في بنية مدينة «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي الجنوب للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ«دبي الجنوب»، أمس، عن استثمار أكثر من مليار درهم لتصميم وتطوير، وتنفيذ البنية التحتية من الشوارع والإنارة والحدائق والملاعب الرياضية في المدينية السكنية التي تتميّز بالإنتاجية والاستدامة والابتكار والسهولة، لكون ذلك الجوهر الأساسي التي صممت بناءً عليه المدينة.

وتُعدّ المدينة السكنية جزءاً رئيساً من المخطط العام لـ«دبي الجنوب» بكونها محاذية لمنطقة إكسبو 2020، وهي تضم حزمة من المشاريع العقارية التي يتم إنشاؤها حالياً، والتي تشمل مشروع «النبض»، وهو مشروع التملك الحر المتكامل، ومجمعاً سكنياً متعدد الاستخدامات سيتم تسليمه بداية من منتصف العام الجاري.

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