مليار درهم كلفة بنية المدينة السكنية في «دبي الجنوب»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت «دبي الجنوب للعقارات»، ذراع التطوير العقاري لـ«دبي الجنوب» عن آخر المستجدات والاستعدادات الرامية إلى المضي قدماً بمسيرة البناء بهدف تقديم أفضل الخدمات والمشاريع السكنية لتلبية احتياجات المستثمرين والمقيمين والزوار الراغبين في استكشاف أفضل الفرص المقدمة في «دبي الجنوب».

وتمّ تأسيس «دبي الجنوب» استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي صممت لدعم الأسواق والاستثمارات المحلية والعالمية وتأمين مدن سكنية مميزة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.

وتمّ في الفترة القليلة الماضية استثمار أكثر من مليار درهم لتصميم وتطوير وتنفيذ البنية التحتية من الشوارع والإنارة والحدائق والملاعب الرياضية في المنطقة السكنية، التي تتميّز بالإنتاجية والاستدامة والابتكار والسهولة كون ذلك الجوهر الأساسي التي صممت بناءً عليه المدينة السكنية.

وتعد المدينة السكنية جزءاً رئيساً من المخطط العام لـ«دبي الجنوب» بكونها محاذية لمنطقة إكسبو 2020، وهي تضم حزمة من المشاريع العقارية التي يتم إنشاؤها حالياً والتي تشمل مشروع «النبض» وهو مشروع التملك الحر المتكامل، ومجمعاً سكنياً متعدد الاستخدامات سيتم تسليمه بداية من منتصف العام الجاري.

ويتكوّن المشروع من منازل التاون هاوس والشقق ومحالات التجزئة المتنوعة ومساحات مجتمعية طبيعية حضرية، ويقدّم أسلوب حياة يناسب الطبقة المتوسطة. وتشمل المدينة السكنية أيضاً مشروع «قرية الطاقم»، الذي تم تصميمه خصيصاً ليشكل مجمعاً سكنياً للعيش المشترك ليلائم متطلبات العملاء والمؤسسات التي تحتاج هذا النوع من سكن الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة.

وإضافة إلى تنوع الفرص الاستثمارية، يقدّم المخطط الرئيس للمدينة السكنية مساحات أراضٍ مخصصة للرعاية الصحية والتعليم والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات المشتركة ومحطات الوقود ومكاتب البريد، وعدد من الدوائر الحكومية.

النبض

أما مشروع «النبض» فيوفّر أكثر من 1200 وحدة سكنية مخصصة لتلبية احتياجات شرائح الطبقات المتوسطة. ويتميّز المشروع باسمه الذي ينبض بالحياة الحيوية ليشكل محوراً مجتمعياً أساسياً بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب المدينة السكنية وعلى شارع البوليفارد النابض بالحياة. ويشمل المشروع القائم على الابتكار وأسلوب حياة متكامل، مساحات تجارية ومرافق الضيافة والترفيه لتلبية المتطلبات الحديثة للمقيمين بطريقة حضرية مبتكرة. ويضم المشروع كلاً من «مساكن» وباركس وبلازا والأيقونة وشقق البوليفارد ومنازل تاون هاوس. ويوفّر مشروع النبض عدداً كبيراً من مواقف السيارات للزوار والمقيمين وكذلك خدمات المواصلات العامة التي تشبك دبي الجنوب بمحطة مترو إكسبو 2020، فضلاً عن نوادٍ اجتماعية ورياضية ومسابح وملاعب للأطفال ومساحات خضراء مفتوحة مخصصة للجميع.

تجزئة

وتقدّم المنطقة المخصصة لمحلات التجزئة في المدينة السكنية مجموعة واسعة من محلات التجزئة التي تخدم استراتيجيات تنمية المجتمع على المدى القصير قبيل عام 2020 وما بعده. وسيتم تخصيص مساحات لهذه المحلات تمتد على أكثر من 30 ألف قدم مربعة بحلول عام 2020، فضلاً عن تطوير المساحة المجملة التي تبلغ 200 ألف قدم مربعة من مراكز تسوق في الفترة المقبلة.

وتشمل التطورات الجديدة في قطاع الضيافة كلاً من فندق «ألوفت» العلامة التجارية لنمط حياة عصري من «ماريوت»، الذي تمّ افتتاحه عام 2018، وفندق هوليداي إن/ستايبريدج سويتس الذي سيفتح أبوابه هذا العام، وفندق هيلتون من خمس نجوم، الذي من المقرر افتتاحه بحلول عام 2020، ما سيوفر إضافة إلى المشاريع الفندقية الأخرى 2000 غرفة فندقية استعداداً لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيستقطب 25 مليون زائر. وستؤدي هذه المشاريع التي تجري توسعتها حالياً والتي تقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، إلى خلق الآلاف من فرص العمل.

ويضم «سكني» المشروع الحيوي المتعدد الاستخدامات 3 أجزاء تشمل «سكني للموظفين» و«سكني وان» و«سكني سكوير» التي ستضم أكثر من 50 ألف مقيم عند الانتهاء منه.

ويعد «سكني للموظفين» الوجهة المفضلة لإقامة الموظفين، وهو مجمّع سكني تمّ تصميمه ليستوعب أكثر من 17 ألف مقيم في 22 مبنى بحلول عام 2020، وهي المرحلة الأولى والثانية من هذا المشروع، ويعيش حالياً في المرحلة الأولى أكثر من 6000 مقيم.

قال محمد العوضي، المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب للعقارات»: «تماشياً مع ما تشهده إمارة دبي حالياً من نهضة كبيرة وتطور غير مسبوق في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية، تسعى «دبي الجنوب» إلى أن تصبح من أبرز المساهمين الرئيسيين في تعزيز مسيرة التنمية في إمارة دبي. ونحن واثقون في «دبي الجنوب» بقدرتنا على الإسهام في تحقيق رؤية الإمارة عبر تقديم أحدث المرافق المتطورة وتوفير الحلول الفعّالة والبنية التحتية اللازمة لتوفير حياة سعيدة لكل مواطن ومقيم على أرض هذه الإمارة. وفي إطار رؤيتنا ببناء مجمعات سكنية هي الأفضل للعيش، فإن تركيزنا ينصبّ على تقديم نمط حياة متفرّد.

ولأننا في «دبي الجنوب» نستمد إلهامنا من تجاربنا في إمارة دبي والعالم، فإننا نتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى، من حيث التعليم والرعاية الصحية، وتقديم مجتمعات مثالية للعيش للإسهام في جعل المدينة السكنية بـ«دبي الجنوب» من أكثر المدن السعيدة».

طلب متزايد

قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «نعمل في «دبي الجنوب» تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى خلق مجتمع شامل ومتماسك يركز على استدامة وسعادة الأفراد والمستثمرين، في إطار تعزيز جهود الإمارة الرامية إلى جعل دبي من أهم المراكز الاقتصادية في العالم. ونسعى إلى تحقيق طموحاتنا في تلبية تطلعات الطلب المتزايد في القطاعات التنموية المجتمعية والاقتصادية استعداداً لـ «إكسبو 2020» المقرر تنظيمه في إمارة دبي.

وسيؤكد هذا المعرض العالمي في العام المقبل جاذبية الإمارة بوصفها وجهة واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وسيعزز جميع القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطلب على العقارات، إذ نحن مستعدون لتلبية هذا الطلب الكبير».