موانئ دبي العالمية تضاعف حصتها في وحدة أسترالية

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان، رويترز

أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، أن الشركة سوف تستثمر ما لا يقل عن 250 مليون دولار لشراء بعض الأسهم في وحدة مرافئ أسترالية كانت باعتها في 2010.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها ستشتري الأسهم من جيتواي إنفراستراكتشر إنفستمنتس التابعة لكورساير إنفراستركتشر بارتنرز ومستثمرين آخرين. وقالت إن موانئ دبي العالمية ستضاعف على الأقل حصتها إلى 50 %، ما يقيم موانئ دبي العالمية-أستراليا بنحو مليار دولار.

وأضافت أن موانئ دبي العالمية ستتولى الإدارة في إطار الصفقة، التي قد تحصل بإتمامها على حصة أغلبية. وباعت موانئ دبي العالمية حصة نسبتها 75 % في موانئ دبي العالمية-أستراليا مقابل 1.5 مليار دولار في 2010، لكنها قالت إنها تعتقد الآن أن استعادة السيطرة على الوحدة ودمجها في محفظتها المجمعة سيتيح لها دفع نشاطها قدماً.

وتدير موانئ دبي العالمية-أستراليا مرافئ في سيدني وملبورن وبرزبين وفريمانتل. وقالت كورساير في بيان إنها ستبيع حصتها بالكامل، لكن صناديق تديرها ستحتفظ «باستثمارات أقلية مهمة». وأضافت أن موانئ دبي العالمية ستحتفظ بحصة أغلبية.

وقالت موانئ دبي العالمية إنه من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من العام، وإنها تحتاج إلى موافقة الجهات التنظيمية. وأضافت أن موانئ دبي العالمية-أستراليا ستصبح بعد ذلك كياناً موحداً ضمن مجموعة موانئ دبي العالمية.

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