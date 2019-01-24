سلطان بن سليم: الاستحواذ على حصص إضافية في «موانئ دبي العالمية- أستراليا»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس، استحواذها على حصص إضافية في «موانئ دبي العالمية-أستراليا» القابضة، وهي شركة ملكية خاصة محدودة من شركة «غيتواي إنفراستراكتشر إنفستمنتس»، وغيرها من المستثمرين، وتبلغ القيمة السوقية المؤسسية لشركة «موانئ دبي العالمية-أستراليا» بـ 1.4 مليار دولار أسترالي (أي ما يعادل نحو 997 مليون دولار).

وستخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من 2019. ومع إتمام الصفقة، يتم دمج «موانئ دبي العالمية-أستراليا» مع مجموعة «موانئ دبي العالمية»، ومن المتوقع أن تبقى أرباحها دون تغيير خلال كامل العام الأول من الملكية. وستواصل «كورساير إنفراستركتشر بارتنرز»، وهي مدير صندوق «غيتواي فاند»، إدارة قسم كبير من الاستثمارات في «موانئ دبي العالمية-أستراليا».

وتعتبر «موانئ دبي العالمية-أستراليا»، مشغّلاً رائداً لموانئ الحاويات، وتدير أربع محطات في الموانئ الرئيسة بأستراليا سيدني، ملبورن، بريسبين، وفريمانتل بطاقة استيعابية تبلغ 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وكانت الشركة قد قامت في عام 2017، بمناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ونجحت في تحقيق عائدات بلغت 400 مليون دولار. وبالإضافة إلى عمليات تشغيل المحطات والتحميل والتفريغ، فإن «موانئ دبي العالمية-أستراليا»، تتبنى استراتيجية تنمية أعمال «ما-وراء-بوابة الميناء»، وذلك من خلال الحلول اللوجستية المتكاملة عبر «موانئ دبي العالمية-أستراليا للخدمات اللوجستية»، والمشاريع المشتركة («1-ستوب» و«إيه دبليو إتش»).

قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: هذه الصفقة ستعيد شركة موانئ دبي العالمية-أستراليا إلى محفظتنا من المحطات الموحدة، ما يمنح الشركة كياناً أكثر مواءمة، يدفع نمو أعمالها، في الوقت الذي نحافظ فيه على علاقاتنا الوثيقة مع شريكنا المهم «كورساير إنفراستركتشر بارتنرز». ونحن متفائلون بآفاق النمو في أستراليا، وعلى يقين من توفر فرص مُجزية لتعزيز القيمة بالنسبة للمساهمين، عبر تطوير عمليات محطات الحاويات، والتوسع في الأعمال المكملة، لتشمل الخدمات اللوجستية.

وشدد على أن هذه الخطوة تعكس ثقة موانئ دبي العالمية بإمكانات النمو في أستراليا، كما تصب في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع أستراليا في المجالات كافة، تجسيداً للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، والتي تترجمها معدلات النمو الملموسة لحجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما، والذي بلغ 3.3 مليارات دولار بنهاية 2017. كانت موانئ دبي العالمية، باعت في أواخر عام 2010، نحو 75 % من حصتها من عملياتها في أستراليا، واحتفظت آنذاك بحصة 25 %، وبحق إدارة المحطات البحرية التابعة لـ «موانئ دبي العالمية-أستراليا».