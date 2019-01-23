دبي تضع بصمتها التقنية بالطباعة الإلكترونية والعضوية

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

لقد أصبح الحلم حقيقة، توليد الطاقة في أي مكان، ملابس ذكية بخصائص تفاعلية، وإنترنت الأشياء تصلك بكل ما هو حولك، كما ستكون تقنية الطباعة الإلكترونية والعضوية ثورة في خدمة البشرية تدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وتسهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وركيزة أساسية في ظهور جيل جديد من التطبيقات الفعلية الإلكترونية للمدن الذكية مثل الخلايا الشمسية والرقاقات والأغشية المضيئة والتغليف الذكي وشاشات العرض المرنة وأجهزة الاستشعار وتخزين البيانات والملصقات الذكية.

هي ليست سوى قمة جبل الجليد للإمكانات التي تحملها هذه التكنولوجيا الفريدة التي سترسم مستقبل العديد من القطاعات والصناعات، كالإلكترونيات والسيارات والأدوية والطاقة والمنازل الذكية، وغيرها الكثير.

ومن دبي وللمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، تنطلق النسخة الأولى من «مؤتمر الطباعة الإلكترونية والعضوية الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2019 تحت شعار «مدن ذكية، حلول مبتكرة، صناعة متطورة»، بتنظيم مؤسسة دبي للإعلام، ومسار للطباعة والنشر بالشراكة مع «المنظمة العالمية للطباعة الإلكترونية» في ألمانيا، ورعاية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبمشاركة أكثر من 300 من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والأكاديميين والمختصين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي، ويفتح آفاق تقنيات جديدة ستؤدي بدورها إلى إنشاء أسواق ومنتجات جديدة، وترسّخ دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية المتطورة.

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