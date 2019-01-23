علامتا «أدنوك» و«اتصالات» الأغلى إقليمياً

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

حلت 3 من علامات الإمارات التجارية في قائمة أغلى 500 علامة تجارية في العالم 2019 التي أصدرتها أمس مجلة «براند فاينانس».

واحتلت العلامة التجارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تدخل القائمة للمرة الأولى المركز 206 وكانت العلامة التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القطاع المؤسسي (تعاملات مؤسسة الأعمال) بقيمة 8.9 مليارات دولار.

كما حلت علامة «اتصالات» التجارية في المركز 226، بقيمة 8.3 مليارات دولار، لكنها حصدت لقب محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها العلامة التجارية التي تتخطى محفظتها التجارية حاجز 10 مليارات دولار.

كما تقدمت علامة طيران الإمارات التجارية من المركز 332 إلى المركز 329.

عالمياً تصدرت العلامة التجارة لأمازون قائمة أغلى العلامات التجارية في العالم محافظة على مركزها الأول في 2018، وارتفعت قيمة العلامة من 150.8 مليار دولار في 2018 إلى 187.9 مليار دولار في 2019.

تلتها في المركز الثاني أبل التي حافظت أيضاً على ترتيبها السابق، حيث ارتفعت قيمة علامتها إلى 153.6 مليار دولار في 2019 من 146.3 مليار دولار في 2018.

كما حافظت غوغل على ترتيبها الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 142.7 مليار دولار بزيادة عن 120.9 مليار.

وحلت مايكروسوفت في المركز الرابع متقدمة عن ترتيبها السابق 6، بقيمة 119.5 مليار دولار في 2018 من 81.1 مليار دولار في 2019. وفي المركز الخامس حلت سامسونغ بقيمة 91.2 مليار دولار في 2019 من 81.1 ملياراً في 2019 متراجعة عن ترتيبها 4 في 2018.

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