«أدنوك» العلامة التجارية الأكثر قيمة إقليمياً بـ 8.9 مليارات دولار

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

حلت 3 من علامات الإمارات التجارية في قائمة أغلى 500 علامة تجارية في العالم 2019 التي أصدرتها أمس مجلة «براند فاينانس».

فقد احتلت العلامة التجارية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المركز 206 وهي تدخل القائمة للمرة الأولى، كما حلت علامة «اتصالات» التجارية في المركز 226، فيما تقدمت علامة «طيران الإمارات» التجارية من المركز 332 إلى المركز 329.

أدنوك

وتعد أدنوك أول شركة نفط وغاز إقليمية يتم تصنيفها ضمن تقرير «براند فاينانس جلوبال 500» السنوي، حيث تم تقييم علامتها التجارية بـ 8.9 مليارات دولار أمريكي (32.69 مليار درهم)، كما تعتبر الشركة واحدة من خمس علامات تجارية في الشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمةً في العالم. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التفكير الاستباقي واستشراف المستقبل، تعمل أدنوك على تنفيذ نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز».

وأضاف: «إن مسيرة النمو والتطور التي تشهدها أدنوك ترافقها استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال المؤسسي تتسم بالشفافية وتعمل على نشر الوعي والتعريف بالنطاق الكبير لحجم أعمال الشركة ومدى مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة، وتأثيرها في قطاع النفط والغاز العالمي.

ومما لا شك فيه أن الدخول القوي لأدنوك كأول شركة من قطاع النفط والغاز تشغل المركز الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة».

اتصالات

تبقى عملاق الاتصالات الإماراتية «اتصالات» التي تبلغ قيمتها 8.3 مليارات دولار، العلامة التجارية الأكثر قيمة في تعاملات مؤسسات الأعمال والمستهلكين (الخدمية) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

فقد حصدت اتصالات «لقب محفظة العلامة التجارية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها العلامة التجارية التي تتخطى محفظتها التجارية حاجز الـ 10 مليارات دولار، وقد نمت بواقع 8% من العام الماضي، وهي تعمل في 15 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا يمكن أيضاً أن يعزى إلى برنامج ولاء العملاء، فضلاً عن الرعاية الاستراتيجية للرياضة والفعاليات، وباعتبارها الشريك الرقمي الأول لمعرض إكسبو دبي 2020، تستعد اتصالات لتقدم لزوار الحدث والوفود، تجربة وتجربة رقمية متطورة غامرة.

وأعرب المهندس صالح عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» عن فخره بهذا الإنجاز الهام باعتبار العلامة التجارية لمجموعة اتصالات الأعلى قيمة في منطقة الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتخطى قيمة محفظتها التجارية حاجز الـ 10 مليارات دولار.

«أمازون» الأقوى

تصدرت العلامة التجارة لأمازون قائمة أغلى العلامات التجارية في العالم محافظة على مركزها الأول في 2018، وارتفعت قيمة العلامة التجارية من 150.8 مليار دولار في 2018 إلى 187.9 مليار دولار في 2019. تلتها في المركز الثاني أبل التي حافظت أيضاً على ترتيبها السابق، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية إلى 153.6 مليار دولار في 2019 من 146.3 مليار دولار في 2018.

كما حفظت جوجل على ترتيبها السابق وهو الثالث، وبلغت قيمة علامتها التجارية 142.7 مليار دولار بزيادة عن 120.9 ملياراً.

وحلت مايكروسوفت في المركز الرابع متقدمة عن ترتيبها السابق 6، بقيمة 119.5 مليار دولار في 2018 من 81.1 مليار دولار في 2019.

وفي المركز الخامس حلت سامسونغ بقيمة 91.2 مليار دولار في 2019 من 81.1 ملياراً في 2019 متراجعة عن ترتيبها 4 في 2018.