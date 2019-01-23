أول مصنع للإطارات في الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبدالحي محمد

وضع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، أمس، حجر الأساس لمشروع مصنع رودبوت لصناعة الإطارات، الأول من نوعه في الإمارات، باستثمارات صينية تبلغ 2.2 مليار درهم.

ويغطي المصنع مساحة 270 ألف متر مربع ضمن منطقة مجمع التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد). وسيبدأ الإنتاج في أكتوبر 2020 بثلاثة ملايين إطار سنوياً ترتفع في العام التالي إلى 110 ملايين إطار.

والمصنع واحد من 19 مشروعاً تم التوقيع عليها في اتفاقيات مع الجانب الصيني لبناء مصانع في كيزاد، سيتم تشييدها خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وكشف إدوين لاميرس، نائب الرئيس لشؤون التجارة وتطوير الأعمال في «كيزاد»، عن أن المدينة استقطبت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) من 200 مستثمر. وأوضح أنه يوجد بالمدينة الصناعية 200 مصنع منها 45 ــ 50 مصنعاً دخلت مرحلة التشغيل الكامل ونحو 150 مصنعاً تحت الإنشاء وستدخل مرحلة التشغيل النهائي خلال السنوات القليلة المقبلة.

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