وضع حجر أساس أول مصنع للإطارات في «كيزاد» بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

وضع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»، أمس، حجر الأساس لمشروع مصنع «رودبوت لصناعة الإطارات»، الأول من نوعه في الإمارات، باستثمارات صينية تبلغ 2.2 مليار درهم. ويغطي المصنع مساحة 270 ألف متر مربع ضمن منطقة مجمع التعاون الصناعي الإماراتي الصيني في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد». حضر حفل وضع حجر الأساس كبار المسؤولين في موانئ أبوظبي وعدد كبير من المسؤولين الصينيين يتقدمهم تشانغ ينغزي، رئيسة مجلس إدارة شركة «رودبوت» للإطارات.

ووصف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمة له مشروع المصنع الجديد بأنه مشروع استراتيجي يتماشى مع حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على إرساء قاعدة صناعية صلبة تسهم في تنويع الاقتصاد، كما تعكس هذه الخطوة العلاقات المتنامية بين الإمارات والصين في مختلف المجالات، وترسخ مكانة ودور الإمارات كشريك رئيسي في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

ولفت إلى أن مشروع رودبوت للإطارات يمثل خطوةً مهمةً نحو ترسيخ أبوظبي كمركز عالمي رئيسي للتجارة واللوجستيات، حيث يستفيد هذا المشروع من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات بين الشرق والغرب. ونوه بأن المشروع يؤكد المكانة الراسخة للإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية نظراً لما توفره من بيئة آمنة ومستقرة تعزز قدراتها التنافسية.

وذكر أن العلاقات بين الإمارات والصين تشهد نمواً كبيراً في المجالات كافة، بما فيها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة والثقافة، وذلك انطلاقاً من الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين والهادفة إلى العمل لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ أبوظبي» في كلمته بالدور المهم الذي تقوم به شركة «الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة» (جوسيك) في جذب المزيد من الشركات الصينية لإنشاء أعمال لها بمدينة خليفة الصناعية، مستفيدة من المزايا العديدة التي تتمتع بها هذه المدينة من بينها موقعها الاستراتيجي الذي يرتبط مع العديد من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقربها من ميناء خليفة، إضافة إلى البنية التحتية والمرافق المتكاملة والمتطورة وخدمات الدعم المتاحة للمستثمرين لتأسيس الأعمال بسلاسة تامة.

وأضاف الشامسي: «يساهم مشروع «رودبوت» في الارتقاء بمكانة أبوظبي في قطاع صناعة السيارات الإقليمي والعالمي، الذي يشهد طلباً بوتيرة كبيرة على إنتاج الإطارات، خاصة في المنطقة. ونحرص على توفير كل الإمكانيات لشركة رودبوت لإكمال هذا المشروع وتدشين عملياته خلال السنوات المقبلة».

وذكر الشامسي في تصريحات للصحفيين أن مشروع المصنع يعد واحداً من 19 مشروعاً تم التوقيع عليها في اتفاقيات مع الجانب الصيني لبناء مصانع في كيزاد، مشيراً إلى أن هذه المصانع سيتم تشييدها خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وقال إن مصنع رودبوت الأول في المنطقة الذي يعمل بطريقة آلية بصورة كاملة متوقعاً أن تلاقي منتجاته إقبالاً كبيراً خاصة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وقال: للمرة الأولى مصنع سيكون لدينا إطارات مكتوب عليها صنع في أبوظبي ــ الإمارات.

وقالت تشانغ ينغزي، رئيسة مجلس إدارة شركة «رودبوت» إن استثمار شركتها في المصنع يبلغ 4.8 مليارات يوان صيني أو ما يعادل 615 مليون دولار (2.2 مليار درهم). وأوضحت أن إقامة المصنع في أبوظبي يشكل خطوة كبيرة نحو تنفيذ رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وبلا شك فإن هذا يسعدنا في الصين. وأشادت بنمو اقتصاد أبوظبي، مشيرة إلى أنه يتسم بالتنوع الكبير. وقالت نحن في شركة رودبوت فخورون بالدور الذي تقوم به الشركة في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي التي تشهدها أبوظبي. وشددت على أن المصنع الجديد يعتمد أرقى المعايير الدولية وأحدث الحلول المبتكرة في مجال صناعة الإطارات، ومن المقرر أن يدخل حيز التشغيل في أكتوبر 2020.

وتقوم شركة «الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة» (جوسيك) الصينية بتطوير منطقة الصناعات التحويلية على مساحة 2.2 كيلومتر مربع في كيزاد، وتعدّ شركة «رودبوت» أول شركة صينية تبدأ بتشييد مصنع لها منذ أن وقعت «جوسيك» اتفاقية تعاون مع «موانئ أبوظبي» لمدة 50 عاماً في عام 2017. وأبرمت شركة رودبوت اتفاقية إنشاء المصنع خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في يوليو 2018.

وتنضمّ شركة رودبوت الصينية بذلك إلى أكثر من 19 شركة صينية أبرمت اتفاقيات لاستثمار أكثر من مليار دولار في منطقة التعاون الصناعي وإدارة الاستثمارات الصينية الإماراتية بمدينة مدينة خليفة الصناعية.

استثمارات

من جانبه، كشف إدوين لاميرس، نائب الرئيس لشؤون التجارة وتطوير الأعمال في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، عن أن المدينة استقطبت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) من 200 مستثمر. وأوضح أنه يوجد حالياً بالمدينة الصناعية 200 مصنع منها 45 ــ 50 مصنعاً دخلت مرحلة التشغيل الكامل ونحو 150 مصنعاً تحت الإنشاء وستدخل مرحلة التشغيل النهائي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذكر أن المساحة المخصصة لشركة جوسيك الصينينة بالمنطقة الحرة تبلغ حالياً 2.2 كيلو متر مربع. وتسمى منطقة مجمع التعاون الإماراتي الصيني. ولفت إلى أن 19 شركة صينية وقعت اتفاقيات مع شركة جوسيك الصينية للاستثمار في منطقة مجمع التعاون الإماراتي الصيني وإدارة الاستثمارات الصينية الإماراتية لإنشاء مصانع باستثمارات تصل إلى 4.1 مليارات درهم (1.1 مليار دولار). وارتفعت أمس باستثمارات مصنع الإطارات إلى نحو 6.3 مليارات درهم.

مفاوضات

كشف يونجانج زويو المدير العام لشركة جوسيك الصينية عن مفاوضات مع حكومة أبوظبي لزيادة المساحة المخصصة للشركة في المنطقة الحرة من 2.2 كيلو متر إلى 12.2 كيلو متراً خلال السنوات المقبلة.

وأشاد بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة أبوظبي للمستثمرين الصينيين. وذكر أن مصنع إطارات رودبوت في كيزاد هو أول مصنع لشركة رودبوت الصينية خارج الصين، مشيراً إلى أن حجم إنتاج المصنع سيكون الأعلى في صناعة السيارات والشاحنات ضمن موقع واحد. وأوضح أن مصانع الشركة في الصين تنتج نحو 4 أضعاف إنتاج مصنع كيزاد أي نحو 40 مليون إطار سنوياً، مشيراً إلى أن مصنع كيزاد سيتيح للشركة تصدير إطاراتها للأسواق العالمية خاصة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا وأوروبا.

وأعرب عن سعادته بزيادة حجم الاستثمارات الصينية في أبوظبي، مشيراً إلى أن اقتصاد أبوظبي قوى للغاية ويتميز بالديناميكية والتنوع الكبير وسهولة الإجراءات. وقال: نأمل أن ننجز المصنع الجديد العام المقبل لننتهز فرصة تنظيم إكسبو 2020 لتعريف العالم بإطاراتنا وتوزيع أعداد كبيرة منها. وشدد على أن منتج مصنع كيزاد سيتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية.

المشروع

يقام المشروع على مساحة 275 ألف متر مربع، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية الأولية 3 ملايين إطار للسيارات، ومليون إطار للشاحنات والحافلات سنوياً، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 10 ملايين إطار للسيارات بحلول عام 2022. وسيساهم المصنع في ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى الوجهات الصناعية الإقليمية الرائدة لصناعات المعدات الأصلية، ويعزز مكانتها الرائدة في قطاع إنتاج وتصنيع الإطارات. وسيساهم المصنع في توفير نحو 1200 فرصة عمل جديدة، إضافةً إلى دعم وتطوير منظومة الاستدامة والابتكار في قطاع السيارات بالدولة.