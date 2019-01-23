حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، توقيع اتفاقية تأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، ضمن مشاركة سموه في أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وقع الاتفاقية معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

يهدف المركز إلى تطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، والمساهمة في تبني التكنولوجيا وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يعزز توجهات قيادة الإمارات في أن تصبح الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع الأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع.

وبتأسيس مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات بمنطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي، يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة إلى جانب 4 مراكز في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والصين.

وكانت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي قد وقعا مذكرة تفاهم ضمن أعمال الدورة الماضية للمنتدى في يناير 2018 تضمنت سبل التعاون والآليات الكفيلة بإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في الدولة.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات تركز على توظيف التكنولوجيا المستقبلية والعلوم المتقدمة في توجهاتها لصناعة المستقبل، وأن الثورة الصناعية الرابعة بما توفره من أدوات وإمكانات تشكل العامل الأهم في إحداث هذه النقلة النوعية في مختلف مجالات العمل والإنتاج.

وقال محمد القرقاوي: "يجسد مركز الثورة الصناعية الرابعة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتطويع تكنولوجيا المستقبل وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في تطوير حلول للتحديات وخاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، وتحويلها إلى فرص لبناء مستقبل مزدهر للإنسانية، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات ويعزز موقعها ضمن أفضل دول العالم" .

وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مركز الثورة الصناعية الرابعة ينسجم مع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، ويؤكد موقع الدولة وريادتها العالمية كحاضنة رائدة وسباقة لإطلاق أحدث الأفكار الإبداعية واختبار الابتكارات الحديثة، إضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية المرتكزة على استشراف مستقبل أهم القطاعات الحيوية.

من جهته، قال البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يشهد عالمنا حاليا تغيرات متسارعة في مختلف المجالات الاقتصادية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ما يحتم على القطاعين الحكومي والخاص توظيف التقنيات الناشئة لتقديم حلول فعالة لأهم التحديات المشتركة التي نواجهها"ـ و أضاف شواب : " تهدف شبكة مراكزنا المتخصصة في الثورة الصناعية الرابعة إلى تعزيز حوكمة التكنولوجيا العالمية وتمكين أطر التعاون المشترك لصالح البشرية".

وتغطي مجالات عمل المركز، الذي ستشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ثلاثة قطاعات تكنولوجية رئيسية تشمل الطب الدقيق، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتعاملات الرقمية (البلوك تشين).

وسيتيح المركز أيضا فرصة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة، في إطار الجهود لتطوير حلول فعالة لتحديات القطاعات الحيوية.

ويسلط مركز الثورة الصناعية الرابعة الضوء على آليات تنفيذ خطط العمل والسياسات والاستراتيجيات في مجال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، والمساهمة في تطوير التقنيات وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنشاء شبكة مشتركة من الخبراء العالميين لدعم مشاريع الثورة الصناعية الرابعة.

وسيعمل مركز الثورة الصناعية الرابعة على تطبيق إطار عمل لصنع القرار بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي حول استخدام تقنيات التعاملات الرقمية البلوك تشين، وسيوفر لفرق عمل المشاريع المتخصصة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في دولة الإمارات فرصة تطبيق نماذج دولية جديدة ودراسة ملاءمتها من حيث نظم الأخلاقيات والحوكمة.

كما سيشرف المركز على اقتراح مبادرات جديدة وإعداد تقارير وأبحاث شاملة لتحليل وتقييم المشاريع المقترحة من الشركاء وتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع التجريبية إضافة إلى توفير شبكة عالمية من الخبرات والاستشارات اللازمة وإتاحة فرص التعاون المشترك.

وسيعمل المنتدى الاقتصادي العالمي على تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتنسيق عملية تبادل الخبرات بين مراكز الثورة الصناعية الرابعة الموزعة حول العالم.