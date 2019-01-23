مركز حمدان لمستقبل للاستثمار يطلق برنامج "قدرات 2030" من دافوس

المصدر: دافوس- منى خليفة:

في إطارتعزيز ‏جهود الشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وصياغة مستقبل "الاستثمار المؤثر في التنمية"، يعقد "مركز حمدان لمستقبل الاستثمار" اليوم الأربعاء، ورشة للإعلان عن برنامج "قدرات 2030" بالتعاون مع الجمعية الدولية لهيئات ترويج الاستثمار، وذلك بحضور لفيفٍ من كبار الشخصيات والمستثمرين العالميين والخبراء من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.

يهدف البرنامج إلى بناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار عالمياً لتسريع وتيرة تطويروتمويل المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة "الاستثمار المؤثر في التنمية" في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول العام 2030.

يأتي ذلك على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي تحتضنه مدينة دافوس السويسرية في دورته التاسعة والأربعين في الفترة ما بين 22 حتى 25 يناير الجاري، تحت شعار "العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ويعتبر هذا الحدث السنوي منصة لتشكيل وجهات النظر ومناقشة التحديات، حيث يلتقي فيه الرؤساء التنفيذيون، ومحافظو البنوك المركزية، ورجال المال، والمنظمون المؤثرون، وأهم السياسيين، بالإضافة لوسائل الإعلام العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن "مركز حمدان لمستقبل الاستثمار" يعمل تحت مظلة مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حيث أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق المركز في أكتوبر العام 2017، بهدف تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة، عاكساً بذلك التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في خلق منصة استشرافية عالمية للاستثمار، لصياغة مستقبل الاستثمار "المؤثر في التنمية" عالمياً.

وسعياً لتوفير بيئة استثمارية متطورة، يقدم المركز نموذجاً للشراكة العالمية بما يعزز من ريادة إمارة دبي في مواكبة التحولات العالمية نحو الأشكال الجديدة من الاستثمار، وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على بناء شبكة قيمة تضم المختصين من الكوادر الوطنية والإقليمية والعالمية، إلى جانب الشراكة مع مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي والتعاون الوثيق مع المنظامات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية ومراكز البحوث، لبناء القدرات في الدراسات وتطوير المشاريع وتسهيل تدفق "الاستثمار المؤثر في التنمية" إلى مشروعات التنمية المستدامة.

ويعمل مركز حمدان لمستقبل الاستثمار مع عدد من الشركاء من الأكاديميين والمهنيين على وضع مؤشر وتطوير برامج ذكية توفر البيانات التحليلية لقياس وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، بما يدعم عملية صنع القرار ووضع السياسات والقواعد التنظيمية ومنح الحوافز لمشروعات الاستثمار في المستقبل.