الإمارات الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة

المصدر: دبي - البيان

رفعت الإمارات من تنافسيتها العالمية على ثلاثة مؤشرات حيوية احتلت فيها مراكز الصدارة، أو ترتيباً متقدماً ضمن العشرة الكبار.

واحتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً في ثقة الشعوب بالحكومات، وفقاً لنتائج «مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2019».

وارتفعت نسبة ثقة الإماراتيين بحكومتهم إلى 82% في 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5% عن العام الماضي. وفي نفس المؤشر تصدرت الإمارات عالمياً انتشار الإنترنت بين السكان، حيث بلغت نسبة انتشارها بين سكانها 98% في 2018.

وفي الإطار نفسه رصد «إيدلمان للثقة لعام 2019» ارتفاع الثقة بين كل الإماراتيين على اختلاف فئاتهم في كل قطاعات السلطة، والتي تضمنت: الحكومة، الشركات، أصحاب الأعمال، المنظمات غير الحكومية والإعلام. وفي مؤشر كلية إنسياد لتنافسية المواهب العالمي حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً والتاسع عشر عالمياً لتعزز مكانتها لتكون واحدة من أهم دول العالم في جذب المهارات وأصحاب التخصصات.

وحققت الإمارات أداءً متميزاً في عدد من المحاور والمؤشرات الرئيسية والفرعية في مؤشر هذا العام. حيث احتلت المركز الأول عالمياً في سبعة من المؤشرات الفرعية في التقرير أبرزها مؤشر «سهولة التوظيف» و«إنتاجية العمل لكل موظف» و«التسامح مع المهاجرين» و«جذب الطلاب الدوليين».

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