الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في ريادة الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز السادس عالمياً في فئة دعم الحكومة للمشاريع، حسب مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2019، الصادر عن مؤسسة «جلوبال انتربرنيورشيب مونيتور». وجاءت الدولة في المركز السابع عالمياً في الترتيب العام على المؤشر، وفي الترتيب نفسه في فئة السياسات الحكومية التي تشمل الضرائب والبيروقراطية، وتبوأت المركز العاشر من حيث جودة البرامج الحكومية لخدمة رواد الأعمال، بينما حلت في المرتبة 31 في فئة تمويل المشاريع الجديدة.

وتفوقت الإمارات على لوكسمبورج وسويسرا وفرنسا، التي احتلت المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب بين العشرة الأوائل في القائمة التي ضمت 54 دولة. وذكر التقرير أن الإمارات هي أكثر دولة يتوقع فيها رجال الأعمال أن تولد مشاريعهم وظائف في السنوات الخمس المقبلة، كما سجلت الدولة أعلى معدل من المشاريع العائلية بين الدول التي يضمها المؤشر.

كما وضع التقرير الإمارات في المركز الخامس من حيث إجمالي النشاط التجاري المبكر لرجال الأعمال من الذكور والإناث، في المرحلة العمرية بين 18 و64 عاماً.

وجاءت في المركز السادس من حيث انتشار نشاط الأعمال بين البالغين في الفئة العمرية السابقة نفسها. وحصلت على الترتيب التاسع في فئة المفهوم المجتمعي لريادة الأعمال ورجال الأعمال بين البالغين. ووضع تقرير المؤسسة الإمارات بين الدول مرتفعة الدخل.