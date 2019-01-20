الرئيس السنغالي: موانئ دبي العالمية تلعب دوراً في تطوير بلادنا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد ماكي سال الرئيس السنغالي، الدور المحوري الذي لعبته موانئ دبي العالمية في تطور السنغال من خلال وجودها في البلد، مشدداً أننا لمسنا تغيراً كبيراً وتحسناً في اقتصادنا بسبب وجود موانئ دبي العالمية حتى قبل أن أصبح رئيساً من خلال عقد امتياز في ميناء داكار لمدة 25 عاماً، وهذا الوجود يدعم خططنا الحالية والمستقبلية لتنمية اقتصادنا، ونعمل معاً لبلورة مشاريع استثمارية جديدة للشركة في السنغال.

وأضاف أن استقرار البلد عامل أساسي في جذب الاستثمارات الخارجية، لكن استقرار العقود بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الاستثمارات لا يقل أهمية.ومن الواضح أن استثمارات القطاع العام وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات الشعب والنمو، لذلك نحتاج للعمل مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال «المؤتمر الدولي حول نشوء أفريقيا» الذي تنظمه جمهورية السنغال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وشارك فيه سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

وشدد سلطان بن سليّم على أهمية إزالة الحواجز وزيادة الربط بين الدول الأفريقية وتنمية البنى التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا.

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