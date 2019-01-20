الرئيس السنغالي: موانئ دبي العالمية لعبت دوراً محورياً في تطور بلادي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد ماكي سال الرئيس السنغالي الدور المحوري، الذي لعبته موانئ دبي العالمية في تطور السنغال من خلال تواجدها في البلد، وقال: لمسنا تغيراً كبيراً وتحسناً في اقتصادنا بسبب وجود موانئ دبي العالمية حتى قبل أن أصبح رئيساً من خلال عقد امتياز في ميناء داكار لمدة 25 عاماً.

هذا التواجد يدعم خططنا الحالية والمستقبلية لتنمية اقتصادنا ونعمل معاً لبلورة مشاريع استثمارية جديدة للشركة في السنغال.

وأضاف الرئيس السنغالي: إن استقرار البلد عامل أساسي في جذب الاستثمارات الخارجية لكن استقرار العقود بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الاستثمارات لا يقل أهمية.

من الواضح أن استثمارات القطاع العام وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات الشعب والنمو لذلك نحتاج للعمل مع القطاع الخاص، جاء ذلك خلال «المؤتمر الدولي حول نشوء أفريقيا» الذي تنظمه جمهورية السنغال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وشارك فيه سلطان أحمد بن سليّم، مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.

إمكانات أفريقيا

وشدد سلطان بن سليّم خلال جلسة حوارية في «داكار» حول «دور القطاع الخاص في دعم نشوء أفريقيا» على أهمية إزالة الحواجز وزيادة الربط بين الدول الأفريقية وتنمية البنى التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا.

وقال أمام عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية: إننا نؤمن بإمكانات أفريقيا وقدرتها على البروز قوة اقتصادية، لكن الاستفادة من هذه الإمكانات يتوقف على إزالة معوقات التبادل التجاري الداخلي وتطوير البنى التحتية.

نحن في موانئ دبي العالمية، ومن خلال استثماراتنا في أفريقيا، ندعم فرص النمو الكبيرة لدول القارة ونشارك بفعالية في تطوير البنى التحتية للنقل، ما يتيح لهذه الدول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص النمو المتاحة لديها لتعزيز تنافسيتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وخاصة الدول غير الساحلية.

وأضاف: إزالة الحواجز التجارية في غاية الأهمية ويكفي أن نلقي نظرة إلى الأرقام لندرك ضرورة معالجة هذا التحدي حيث تبلغ نسبة التجارة الأفريقية الداخلية 12% في حين تصل هذه النسبة إلى أكثر من 50% في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أن الرسوم الجمركية في أفريقيا أكثر بـ50% مما هي عليه في أمريكا اللاتينية وآسيا.

وأشار بن سليم إلى استثمارات المجموعة في السنغال حيث نجحت في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية لميناء داكار وزيادة أحجام المناولة فيه بنسبة 135% خلال السنوات العشر الماضية، مؤكداً التزام موانئ دبي العالمية بدعم النمو الاقتصادي للبلد وتطوير داكار إلى مركز رئيس للوجستيات وبوابة لغرب أفريقيا.

فرصة

وعلق بن سليم أن الاستثمار في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية الحرة والموانئ في السنغال بالشراكة مع الحكومة يمثل فرصة لتصدير معارف وخبرات المجموعة ومشاركتها مع الدول الصديقة تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على دعم التطور والنمو في الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في بناء البنية الأساسية التي تكفل تطوير التجــارة والاقتصاد في بلدانهم وخصوصاً في مجال الموانئ والمناطق الحـــرة في ضوء دور المجموعة محفزاً رائداً للتجارة العالمية الأكثر ذكاء من خــلال محفظة أعمالها التي تضم 78 محطة برية وبحرية في 40 بلداً.

استثمارات موانئ دبي العالمية

تقوم موانئ دبي العالمية بتطوير وإدارة وتشغيل مرافق بحرية ولوجستية في السنغال ومصر وموزمبيق وجيبوتي والجزائر وأرض الصومال للاستثمار وقد وقعت مؤخراً اتفاقية مع جمهورية مالي لتطوير منصة لوجستية ومع جمهورية الكونغو اليمقراطية لتطوير أول ميناء عميق المياه في البلد. وأشار سلطان بن سليم الى ان استثمارات موانئ دبي العالمية في تطوير بنى تحتية لمجمعات لوجستية في رواندا ومالي، ما يخفض تكلفة النقل إلى حد بعيد ويسهل وصول البضائع ويدفع نمو التبادل التجاري.