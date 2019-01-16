الإمارات تحتفظ بمركزها ضمن أفضل 5 بلدان للعمل

المصدر: دبي - البيان

حافظت الإمارات على مركزها الرابع ضمن الدول الخمس الأولى الأفضل كوجهة للعمل للسنة الثالثة على التوالي. وأظهر استبيان أجراه بنك «إتش إس بي سي».

وشمل أكثر من 22 ألف مغترب من عملاء البنك الدولي، أن الطموح الوظيفي هو السبب الرئيسي الذي يدفع الأشخاص للانتقال والاستقرار في الخارج. ومن الأسباب الرئيسية التي سلط المغتربون الضوء عليها فيما يتعلق بمركز الإمارات ضمن أفضل الوجهات الدولية للعمل؛ حزمة المزايا التي توفرها جهات العمل (في المرتبة الأولى).

والدخل المتوقع (في المرتبة الثالثة). حيث يحصل 75% من المغتربين في الإمارات على بدل سفر سنوي إلى وطنهم، ويحصل 85% منهم على بدل صحي وطبي مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 17% و43% على التوالي.

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