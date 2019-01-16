الإمارات ضمن أفضل 5 بلدان للعمل في العالم

المصدر: دبي- البيان

أظهر استبيان لآراء المغتربين أجراه بنك إتش إس بي سي عن أفضل بلدان العالم كوجهة للعمل أن الإمارات حافظت على مركزها ضمن الدول الخمس الأولى حيث حلت في المرتبة الرابعة ضمن أفضل بلدان العالم كوجهة للعمل وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وأوضح الاستبيان الذي شمل أكثر من 22 ألف مغترب من عملاء البنك عالمياً أن الطموح الوظيفي هو السبب الرئيسي الذي يدفع الأشخاص للانتقال والاستقرار في الخارج.

ومن الأسباب الرئيسية الأخرى التي سلط المغتربون الضوء عليها فيما يتعلق بمركز الإمارات ضمن أفضل الوجهات الدولية للعمل هي حزمة المزايا التي توفرها جهات العمل (في المرتبة الأولى) والدخل المتوقع (في المرتبة الثالثة).

حيث يحصل 75% من المغتربين في الإمارات على بدل سفر سنوي إلى وطنهم ويحصل 85% منهم على بدل صحي وطبي مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 17% و43% على التوالي.

وجهة مختارة

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك إتش إس بي سي في الإمارات: تبرز الإمارات مرةً أخرى كوجهة مختارة للأشخاص الراغبين بتطوير مسيرتهم المهنية في عام 2019. وتشكل إمكانيات الدخل المتوقعة حجر الأساس في سعي الأشخاص نحو اغتنام الفرص الوظيفية المتاحة هنا.

مما يدل على نجاح الإمارات في تركيزها على التنوع الذي أسهم في خلق بيئة عمل مطلوبة ومعترف بها دولياً. وقال ثلاثة أرباع المغتربين في الدولة (73%) إنهم تمكنوا من الحصول على دخل أكثر مما كانوا يجنونه في موطنهم الأصلي.

وأضاف مروان هادي: بالنظر إلى هذه المزايا، فإنه يتعين على المغتربين الذين ينتقلون إلى الإمارات ويقيمون فيها السعي للاستفادة منها وتحسين مستوى حياتهم المعيشية والاجتماعية والمهنية في الخارج على حد سواء.

كما أن معرفة أفضل الأماكن للاحتفاظ بالمدخرات والتخطيط للاحتياجات المالية على المدى المنظور والبعيد أمر حيوي وبالغ الأهمية. وبمجرد أن ينتهي المرء من تنظيم وترتيب المسائل اللوجستية، يمكن له التركيز على اكتساب الخبرات والمهارات الجديدة ومعرفة المزيد عن بيئته الجديدة.

تكيف

ويمكن للعمل في الخارج في أي مكان أن يعزز قدرة المرء على التكيف مع الظروف (61% ممن يعملون في الخارج يقولون ذلك) وأن يزيد الثقة بالنفس (58%). وتمثل الإمارات وجهة مميزة لتعزيز الثقة ودفع المسيرة المهنية نحو المزيد من التقدم والتطور. حيث يذكر 60% من العاملين في الإمارات أنهم تمكنوا من تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبإمكانياتهم وتحسين أوضاعهم الحياتية والمهنية.

نتائج

كان من أبرز النتائج أنه إذا كنت تطمح لحياة اجتماعية، فإن البرازيل وإندونيسيا والفلبين هي الوجهات الأفضل في العالم التي تتمتع ببيئات عمل اجتماعية. ولتعزيز الابتكار والإبداع، تعتبر البرازيل الوجهة الأفضل لذلك، إذ يذكر 57% من العمال الأجانب أن العمل في البرازيل ساعدهم على إطلاق العنان لأفكارهم الإبداعية.