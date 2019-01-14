20.5 ألف رخصة تجارية في دبي خلال 2018 بنمو ٤٫٦%

المصدر: دبي - البيان

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نحو 20.5 ألف رخصة تجارية جديدة في عام 2018 بنمو 4.6 % مقارنة بعام 2017، وذلك وفقاً لتقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة.

وسجلت الدائرة ما يزيد على 248.768 إجراء، وتمثل نتائج قياسية في المعاملات المنجزة، وتعكس استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

وشكّلت معاملات التجديد نحو 129 ألف معاملة، والموافقات المبدئية 24.8 ألف إجراء، وحجز الأسماء التجارية 35.5 ألف معاملة. وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 22.5 ألف إجراء، والتجديد التلقائي أكثر من 50 ألف معاملة، والرخص الفورية 1200 إجراء، ومعاملات رخصة تاجر بنحو 1075 إجراء.

وتشكّل حصة الرخص التجارية من إجمالي الرخص نحو 63.2%، والمهنية 34.5%، والصناعية 1.2% بنمو 0.1%، والسياحية 1.1%، وأتمت مراكز التعهيد 214.337 معاملة، ما يعادل 75% من إجمالي المعاملات المنجزة.

واستحوذ رجال الأعمال الجدد على 77.8% من الرخص التجارية بواقع 19.481 رخصة تجارية، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 22.2% وهو ما مجموعة 5.543 رخصة تجارية بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2017، كما أظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في 2018، كانت من نصيب الهند، باكستان، مصر، الصين، بريطانيا، والسعودية.

اقراء ايضاً

20.5 ألف رخصة تجارية جديدة في دبي 2018