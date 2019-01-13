موانىء دبي العالمية تستحوذ على محطتين في تشيلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "موانىء دبي العالمية"، المحفز الرائد للتجارة العالمية الأكثر ذكاء، اليوم، عن توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة 71.3 في المائة من أسهم "بويرتوس واي لوجستيكا أس إيه" ("بولوجسا") من "مينيرا فالبارايسو "وعدد من المساهمين الآخرين في "مجموعة ماتي".

تعدّ شركة "بولوجسا" شركة مدرجة في سوق سانتياغو للأوراق المالية، وستنفذ عملية الاستحواذ من خلال عرض مناقصة لشراء جميع الأسهم القائمة في الشركة. وستقدم "موانئ دبي العالمية" بموجب المناقصة مبلغاً قدره 502 مليون دولار أمريكي 1 مقابل الحصول على ملكية 100 في المائة من الأسهم. وكما في تاريخ 30 سبتمبر 2018 ، بلغت الديون الصافية لشركة "بولوجسا" 226 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق عملية الاستحواذ هذه أرباحاً متراكمة بنهاية العام المالي الأول بعد الدمج وسيتم تمويلها من موارد الميزانية العمومية القائمة. تخضع الصفقة للموافقات ذات الصلة من أطراف ثالثة ومن المتوقع أن يتم إستكمالها في النصف الأول من عام 2019.

تدير شركة "بولوجسا" عقد امتياز طويل الأجل في محطة ميناء "بويرتو سنترال" ("بيه سي إي") في سان انطونيو ، في المنطقة 5 في وسط تشيلي، بالإضافة إلى امتلاك وتشغيل محطة "بويرتو ليركن" ("بيه إل كيو") في المنطقة 8 جنوب تشيلي.

تعدّ "بيه سي إي" محطة متعددة الأغراض في سان أنطونيو، وتشكّل بوابة إلى العاصمة سانتياغو وإلى الشركات الصناعية والتجارية والزراعية الرائدة. تعتبر محطة "بيه سي إي" من أكبر موانئ الحاويات في البلاد (تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من مليون حاوية نمطية) ولديها عدد من الاستثمارات الحديثة في مجال البنية التحتية، ما يجعلها من المحطات الأحدث في تشيلي. تجدر الإشارة إلى أن محطة "بيه سي إي" تتمتع بإمكانية التوسع من حيث قدرة الإستيعاب لمناولة كلّ من عمليات الحاويات وغير الحاويات على حد سواء.

أما "بيه إل كيو"، فهي محطة متعددة الأغراض ذات ملكية حرة للأراضي تتولى عددا من الامتيازات البحرية طويلة الأجل، وهي تقوم بمناولة جميع أنواع الحاويات والبضائع السائبة والبضائع السائبة الجافة. ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي يسمح له بالاستفادة من صناعة اللب والأخشاب الأساسية في جنوب تشيلي ، بالقرب من "كونسيبسيون"، ثاني أكبر مدينة ومركز صناعي في البلاد.

وبالمناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "نحن سعداء للغاية لتوسيع بصمتنا العالمية من خلال دخولنا إلى تشيلي، التي تعدّ من أكثر الإقتصادات تطورا في أمريكا اللاتينية وتتمتع بفرص نمو جذابة وبيئة أعمال ديناميكية. سيساهم الإستحواذ على هذه الأصول الجديدة في تمكين "موانئ دبي العالمية" من خدمة أصحاب البضائع وشركات الشحن في البوابات الرئيسية الخمس على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية في كلّ من بوسورجا بالإكوادور، وكالاو وبايتا في البيرو، وسان أنطونيو وليركين في تشيلي. تعد كل من "بيه إي سي" و"بيه إل كيو" من المحطات البحرية ‘الأفضل في فئتها’ في الأسواق التي تخدمها، ولديها حقوق تشغيل طويلة الأمد وتنويع قوي في البضائع وقدرة كبيرة على التوسع. باختصار، يعتبر عرض القيمة الإجمالي لهاتين المحطتين جذابا للغاية، وستساهم إضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية إلى محفظتنا في تحفيز القيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة."

وشدد بن سليم على أن هذا الاستحواذ الجديد يعزز من جهود موانئ دبي العالمية، من خلال تواجدها العالمي، لترسيخ مكانة وسمعة دبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية، خاصة في ظل المبادئ الثمانية لدبي التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وأوضح أن دور المجموعة في تسهيل حركة التجارة العالمية معتمدة على الابتكار والتكنولوجيا يخدم تفعيل دور خط دبي للحرير ليصبح محورا أساسيا في حركة النقل والسفر والتجارة على مستوى العالم.

ويشار إلى أن "سكوتيا بنك" يعمل كمستشار مالي حصري لموانئ دبي العالمية.