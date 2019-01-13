«الإمارات» تعتمد تعديلات للتكيّف مع السوق وصيانة مدرج مطار دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تعديلات على برامجها التشغيلية في 2019، للحد من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر، كما حددت الناقلة الخطوط العريضة لخطط أسطولها العامل لهذا العام.

وسوف يؤثر إغلاق المدرج الجنوبي لأعمال الصيانة بين 16 أبريل و30 مايو 2019 على عدد كبير من رحلات طيران الإمارات المنتظمة.

ونظراً للقيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس، فسوف تضطر طيران الإمارات إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط، للحد من التأثيرات على العملاء، ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة، مع تخفيض 25% في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ 45 يوماً.

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