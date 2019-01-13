«طيران الإمارات» تعدّل في شبكة خطوطها لعام 2019

المصدر: دبي-البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تعديلات على برامجها التشغيلية في عام 2019، وذلك للحد من تأثير إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك للتكيف مع اتجاهات الطلب العالمي على السفر. كما حددت الناقلة الخطوط العريضة لخطط أسطولها العامل لهذا العام.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نفتخر في طيران الإمارات بكوننا ناقلة جوية تركز على تلبية متطلبات العملاء وتعمل وفق نموذج تجاري ناجح. فنحن نستثمر في أسطول حديث من الطائرات ذات الكفاءة العالية حتى نتمكن من توفير وسائل الراحة الرائدة في الصناعة لعملائنا، كما أننا نتمتع بمرونة تمكننا من تشغيل طائراتنا إلى وجهات تلبي احتياجات عملائنا بصورة أفضل».

وأضاف السير تيم كلارك قائلاً: «تتماشى التغييرات التي أدخلناها على برامج رحلاتنا في عام 2019 مع هذا النهج، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات السوق العالمية والقيود التشغيلية، بما في ذلك أعمال صيانة المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي. وسوف نواصل على مدار العام مراقبة الأسواق العالمية عن كثب، محتفظين بمرونتنا لاستخدام أسطول طائراتنا على أفضل وجه».

وسوف يؤثر إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لأعمال الصيانة بين 16 أبريل و30 مايو 2019 على عدد كبير من رحلات طيران الإمارات المنتظمة.

ونظراً للقيود المتعلقة بتشغيل الرحلات الجوية باستخدام مدرج واحد في مركزها الرئيس، فسوف تضطر طيران الإمارات إلى إلغاء العديد من رحلاتها أو إعادة جدولتها أو تغيير طراز الطائرات على بعض الخطوط، وذلك للحد من التأثيرات على العملاء، ما سيؤدي إلى عدم استخدام 48 طائرة، مع تخفيض 25٪ في إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة خلال فترة الـ45 يوماً.

تعديلات الشبكة في 2019

سوف تشغل طيران الإمارات رحلات إضافية إلى العديد من محطاتها في أفريقيا اعتباراً من يونيو 2019، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على خدماتها الذي تشهده هذه الأسواق، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الخيارات وسهولة السفر إلى مختلف وجهات الناقلة عبر مقرها الرئيس في دبي.

وتشمل المدن الأفريقية التي ستخدمها طيران الإمارات برحلات إضافية، الدار البيضاء (المغرب)، وأبوجا (نيجيريا) وأكرا (غانا)، و كوناكري (غينيا) وداكار (السنغال).

كما ستشغل طيران الإمارات رحلات طيران إضافية إلى العديد من وجهاتها في أوروبا خلال موسم ذروة السفر في صيف 2019. وهذه المحطات هي: أثينا (اليونان)،وروما (إيطاليا)، وستوكهولم (السويد)، وزغرب (كرواتيا).

ومن أجل تلبية الطلب الموسمي المتزايد، ستشغل طيران الإمارات طائرات إيرباص A380 إلى عدد من الوجهات، منها: بوسطن (الولايات المتحدة الأميركية)، و غلاسكو (المملكة المتحدة).

تحسين استخدام الأسطول

وسوف تجري طيران الإمارات أيضاً تعديلات على خدماتها إلى أميركا الجنوبية لتحسين استخدام الأسطول على النحو الأمثل. إذ ستقوم، اعتباراً من 1 يونيو 2019، بتشغيل طائراتها البوينج 777-200LR التي أعيد تصميمها الداخلي بتقسيم الدرجتين مؤخراً لخدمة رحلتها اليومية إلى ريو دي جانيرو (البرازيل).

وتوفر هذه الطائرة مقاعد أوسع في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2 ومقاعد أرحب في الدرجة السياحية، وتمتد هذه الرحلة من ريو دي جانيرو إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أربع مرات في الأسبوع.

أما في الأيام الثلاثة المتبقية فتمتد الرحلة إلى سانتياغو عاصمة تشيلي. ومع هذا التغيير، ستعلق طيران الإمارات رحلاتها من دبي إلى سانتياغو عبر ساو باولو. وسوف تستمر خدمة ساو باولو اليومية من دون توقف بطائرة ايرباص A380.

ومن أجل توفير خيارات أكثر كفاءة ومباشرة للعملاء المسافرين من وإلى أستراليا، ستعلق طيران الإمارات الرحلة «ئي كيه 418/ 419» بين بانكوك وسيدني اعتباراً من 1 يونيو 2019. وسوف تواصل خدمة سيدني بثلاث رحلات يومية من دون توقف بطائرات A380. وسوف يتوفر لعملاء طيران الإمارات الراغبين في السفر بين بانكوك وسيدني خيارات رحلات جوية مقدمة من شريك طيران الإمارات «كوانتاس».

واعتباراً من 31 مارس 2019، ستعلق طيران الإمارات الرحلة «ئي كيه 424/ 425» وتخدم بيرث برحلة واحدة يومياً من دون توقف بطائرة A380.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات القادمين من بيرث من مواصلة رحلاتهم بسرعة في الاتجاهين عبر دبي إلى أكثر من 38 وجهة في أوروبا، و16 مدينة أخرى في أوروبا مع شريك طيران الإمارات فلاي دبي. كما سيتمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة طيران الإمارات A380 بين بيرث و20 وجهة في أوروبا.

أسطول حديث

تشغل طيران الإمارات واحداً من أصغر أساطيل الطائرات عمراً على مستوى صناعة الطيران العالمية، ما يوفر تجربة لا مثيل لها في خدمة العملاء، ومعايير أعلى في السلامة، عدا عن كفاءة أفضل في استهلاك الوقود. وخلال السنة المالية 2019/ 2020، ستتسلم طيران الإمارات ست طائرات جديدة من طراز إيرباص A380.

وفي الوقت ذاته، ستواصل تجديد أسطولها بإخراج سبع طائرات قديمة طراز بوينج 777 من الخدمة. وكانت الناقلة قد تسلمت آخر طائرة من طلبيتها البوينج 777-300ER في نوفمبر 2018 وستبدأ في تسلم طائرات الجيل الجديد من البوينج 777X في عام 2020.