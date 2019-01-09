العيش الذكي واقع ملموس بدبي في مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دو، أمس، أن مفهوم العيش الذكي على وشك أن يصبح واقعاً ملموساً في دبي، وأوضحت أن خدمات المدينة الذكية في مشروع «سيليكون بارك»، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤها في واحة دبي للسيليكون، تسير وفق الجدول المخطط لها، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول نهاية الربع الأول من 2019.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2019، سيتم البدء بتشغيل بوابات إنترنت الأشياء، إذ ستكون هذه الخطوة حاسمة في تعزيز الإدارة الذكية للممارسات البيئية في «سيليكون بارك». ويعد «سيليكون بارك» واحداً من المشاريع الذكية المرتقبة على مستوى المنطقة.

وبمجرد الانتهاء من إنجاز الخطط المرسومة ستكون هذه المدينة بمنزلة علامة بارزة وخطوة كبيرة في طريق تحقيق رؤية «دبي الذكية». وستقدم «سيليكون بارك» 60 خدمة ذكية باستثمارات تبلغ 100 مليون درهم.

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