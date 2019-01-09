اكتمال خدمات أول مدينة ذكية في دبي قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، أن خدمات المدينة الذكية في مشروع «سيليكون بارك» الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي يتم إنشاؤها في واحة دبي للسيليكون، تسير وفق الجدول المخطط لها، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصبح مفهوم العيش الذكي واقعاً ملموساً في دبي.

وكانت «دو» قد تعاونت مع شركة أورانج بزنس للخدمات، ذراع الخدمات التجارية في مجموعة أورانج جروب، وذلك للمرة الأولى، لتوفير وتنفيذ مجموعة من خدمات المدينة الذكية في «سيليكون بارك».

من الناحية التشغيلية، تم الانتهاء من البنية التحتية الرئيسية لمركز البيانات وبدأت مسبقاً بالعمل، إضافة إلى أن أكثر من ثلث الخدمات في مراحل مختلفة من الإنجاز.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2019، سيتم البدء بتشغيل بوابات إنترنت الأشياء (IoT)، حيث ستكون هذه الخطوة حاسمة في تعزيز الإدارة الذكية للممارسات البيئية في «سيليكون بارك».

فرص هائلة

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الأعمال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «توفر خدمات المدينة الذكية فرصاً وإمكانات هائلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للسياحة والعيش ومزاولة الأعمال.

وتماشياً مع مهمتنا الهادفة إلى نشر الحلول والأنظمة الذكية عبر أنحاء الإمارات كافة، قمنا مسبقاً بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في أبوظبي وعجمان والإمارات الأخرى لبناء وتطوير نظم ذكية ومتطورة تتماشى مع معايير الحياة في المدن الذكية.

ويعد «سيليكون بارك» واحداً من المشاريع الذكية المرتقبة على مستوى المنطقة، وبمجرد الانتهاء من إنجاز الخطط المرسومة ستكون هذه المدينة بمثابة علامة بارزة وخطوة كبيرة في طريق تحقيق رؤية «دبي الذكية».

حلول متكاملة

وقال لوك سيرفانت، نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في «أورانج بزنس للخدمات»: «نستثمر في العديد من مشاريع مدن المستقبل الذكية في الشرق الأوسط، فضلاً عن كوننا أحد الشركاء الاستراتيجيين في مسرعة دبي للمدن الذكية، ضمن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك».

ويقوم نهجنا الاستراتيجي في العمل على توفير محفظة متكاملة من الحلول عبر نطاق واسع، بما في ذلك الخدمات الحكومية والخدمات العامة والمواقف الذكية للسيارات والعدادات الذكية وغير ذلك الكثير. وتجمع شراكتنا المميزة مع «دو» خبرتنا العالمية مع الابتكارات التي تمتلكها الشركة محلياً بهدف الإسهام في تطوير «سيليكون بارك»، والمتوقع أن يصبح أول مدينة ذكية في دبي».

60 خدمة ذكية

وقال المهندس معمر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون: «تكمن رؤيتنا الأساسية من خلال تحويل «سيليكون بارك» إلى نسخة مصغرة لمفهوم «المدينة الذكية» بدبي في العمل على الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها أداة فعّالة لتوفير خدمات ذكية فريدة من نوعها للمجتمع بأكمله.

وسوف يضم «سيليكون بارك» أحدث المرافق والبنية التحتية. وسيقدم 60 خدمة ذكية باستثمارات تبلغ 100 مليون درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة في العالم. ويسعدنا رؤية المستوى العالي من الكفاءة الفنية والمهنية التي أظهرتها دو وأورانج بزنس.

، ويسعدنا القول إننا أقرب من أي وقت مضى لجعل الحياة الذكية واقعاً ملموساً في دبي».

وتم تصميم الحلول الذكية من دو بالتعاون مع أورانج بزنس للخدمات، لرفع الإنتاجية وخفض المخاطر والتكاليف في «سيليكون بارك».

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يعد «سيليكون بارك» أول مدينة ذكية في دبي، ويمتد على مساحة 150 ألف متر مربع ويجري إنشاؤه بتكلفة استثمارية قدرها 1.4 مليار درهم.

وسيتم دعم المشروع بحلول الطاقة الذكية والتنقل المستدام بيئياً والمرافق والخدمات العامة الذكية، وجميعها مكرسة لخلق حياة ذات جودة عالية للمقيمين والعاملين والزوار. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، يشمل مشروع المدينة الذكية المتكاملة معظم مؤشرات الأداء الرئيسية للأجندة الوطنية، بما في ذلك المجتمع المتلاحم، والمجتمع الآمن، والبيئة المستدامة.