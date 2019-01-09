رد ٢٥٠ مليوناً لـ ٢٠٠٠ شركة سياحية

المصدر: دبي ـ البيان

سمحت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لنحو 2000 شركة تعمل بمجال السياحة باسترداد الضمانات المصرفية البالغة 250 مليون درهم، بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر.

حيث تعمل هذه المبادرة على تبسيط الإجراءات وتساهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال.

ومن شأن السماح باسترداد قيمة الضمانات أن يوفّر سيولة فورية لمزودي الخدمات السياحية تمكّنهم من استثمارها في تنمية أعمالهم، بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشاريع سياحية من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة.

يذكر أن الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظّمي الرحلات، تقديم ضمان مصرفي تتراوح قيمته من 100 ألف إلى 600 ألف درهم، اعتماداً على نوع النشاط التجاري، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية.

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