مبنى حمدان بن محمد للمسافرين يستقبل 2.3 مليون في 4 سنوات

المصدر: دبي-البيان

استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين - الذي يعد أكبر مبنى للرحلات البحرية في العالم من حيث الحجم والقدرة الاستيعابية للرحلات والسياح - أكثر من 2.3 مليون زائر منذ تدشينه في 2014 إلى 2018.

وقفز عدد سياح الرحلات البحرية الذين استقبلتهم محطة حمدان بن محمد في ميناء راشد بواقع 172% من العام 2014 بـ232.6 ألف زائر إلى 632.7 ألف زائر في 2018، كما سجل عدد البواخر السياحة نمواً قوياً من 94 باخرة إلى 120 باخرة.

واستقبلت المحطة أمس 5 سفن سياحية عملاقة تحمل على متنها 23317 زائراً، لتعلن عن بداية موسم نوعي للسياحة البحرية.

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