مليار درهم الرسوم الجمركية المحوّلة بين الإمارات ودول التعاون في 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغت قيمة الرسوم الجمركية التي حوّلتها الإمارات لدول التعاون إضافة إلى تحويلات دول المجلس لدوائر الجمارك المحلية مليار درهم في 2018 عبر 168.7 ألف معاملة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للجمارك أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها من الإمارات لدول الخليج عن السلع والبضائع التي دخلتها عبر منافذ الدولة الجمركية بلغت 866.4 مليون درهم تمثل 84% من إجمالي المبالغ المحولة خلال 2018 بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول التعاون لدوائر الجمارك المحلية في الدولة 136.8 مليون درهم تمثل 14% من المبالغ المحولة.

وقال علي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن ارتفاع حجم تحويلات الرسوم الجمركية عبر النظام من قبل الإمارات لدول التعاون 2018 يعكس الدور المحوري للدولة في تطبيق النظام حيث تعد بوابة الدخول الأولى لدول التعاون.

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