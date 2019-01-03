مليار درهم الرسوم الجمركية المحوّلة بين الإمارات ودول التعاون في 2018

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تحويلات دول المجلس لدوائر الجمارك المحلية، بلغ حوالي مليار درهم في عام 2018، وذلك عبر تنفيذ 168.7 ألف معاملة (رقم استحقاق)، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، الذي بدأ العمل به في نهاية أكتوبر 2015.

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها من قبل الإمارات لدول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالدولة، بلغت ما يعادل 866.4 مليون درهم، تمثل نسبة 84 % من إجمالي المبالغ المحولة خلال 2018، عبر تنفيذ 134.3 ألف معاملة.

بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول مجلس التعاون لدوائر الجمارك المحلية في الدولة، 136.8 مليون درهم، كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، عبر تنفيذ 34.4 ألف معاملة، وهي تمثل نسبة 14 % من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور.

وقال علي النيادي مفوض الجمارك، رئيس الهيئة، إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، يمثل أحدث الأدوات التقنية التي تسهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي، من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية، من عام في ظل نظام المقاصة اليدوية السابق، إلى 30 يوماً فقط، في ظل نظام التحويل الآلي الذي تم العمل به، بناءً على مبادرة إماراتية لتطوير نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس.

وأكد أن ارتفاع حجم تحويلات الرسوم الجمركية عبر النظام من قبل دولة الإمارات لدول مجلس التعاون، خلال العام المذكور، يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، حيث تعتبر الدولة بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة. وقال إن النظام يعكس المساهمات الإيجابية للإمارات في منظومة العمل الجمركي الخليجي، ودورها المحوري في دعم مسيرة التعاون الخليجي، اقتصادياً وتجارياً وأمنياً.

وأضاف أن السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الإمارات لدول الخليج خلال 2018، حيث بلغت حصتها من إجمالي الرسوم المحولة، 456.1 مليون درهم، تعادل نسبة 52.6 %، تلتها سلطنة عمان، بحصة تقدر بـ 241.4 مليوناً، تعادل نسبة 27.9%.

في حين حلت دولة الكويت وعمان في المركز الثالث، بحصة بلغت 118.1 مليوناً، تمثل نسبة 13.6 %، كما بلغت حصة مملكة البحرين من إجمالي التحويلات 48.3 مليوناً، بنسبة 5.6 %.

وأوضح أن تطبيق هذه الآلية ساهم في ضمان انسيابية حركة البضائع، وتبادل البيانات وأرقام الاستحقاق بشكل آلي بين الأطراف المتعددة يومياً، وعلى مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى ضمان انتقال بيانات مبالغ الرسوم الجمركية للسلع المنتقلة إلى دولة المقصد النهائي، وبالتالي، ضمان إتمام عمليات إيداع الرسوم الجمركية لمستحقيها بدول المجلس.

وفازت الهيئة الاتحادية للجمارك، بجائزة أفكار الإمارات 2017، التي نظمتها مجموعة دبي للجودة، وذلك في فئة الإبداع في مجال الحكومة الذكية، عن فكرة نظام «التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية».

آلية متطورة

يتضمن نظام «التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي»، آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول التعاون، من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة، مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول المجلس، ودوائر الجمارك الخليجية.