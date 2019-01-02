«الاقتصاد» تطلق مبادرة استرداد سيارات المستهلكين المتعثرين

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تطلق وزارة الاقتصاد، اليوم، مبادرة استرداد سيارات المستهلكين المتعثرين في سداد تكاليف أعمال الصيانة والإصلاح، والتي مضى عليها أكثر من 6 أشهر داخل مناطق حجز السيارات سواء بالوكالة أو مواقف السيارات.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، إن المبادرة تعد الأولى للوزارة في إطار عام التسامح الذي اعتمدته الدولة شعاراً لـ2019.

موضحاً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على المستهلكين، وتحقيق حالة من التسامح بين المستهلك ووكيل السلعة، وأن الوزارة اتفقت مع الوكلاء على خفض رسوم الصيانة المفروضة على هذه السيارات وفقاً لحالة المستهلك المالية.

وأشار إلى أن الوزارة بحثت مع لجنة السيارات تفعيل مبادرة التعامل مع السيارات المتروكة في ورش الوكالات بعد أن تلقت الوزارة بيانات أفادت بوجود عدد كبير من السيارات في ورش الوكالات لأسباب عديدة، في مقدمتها عدم قدرة المستهلك على الدفع أو سفر المستهلك وعدم عودته لتركه مكان عمله.

إضافة إلى قيام بعض الوكالات بإيقاف هذه السيارات في مناطق رسوم المواقف، ما ضاعف فاتورة المستهلك، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف حل القضايا، وتقريب المستهلك من الوكيل، وتخفيف حالات التعثر في السداد.

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«الاقتصاد» تطلق مبادرة استرداد سيارات المتعثرين



