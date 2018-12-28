أسعار النفط تهبط صوب أدنى مستوى في 18 شهراً

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت مبكر بفعل جني للأرباح قبيل عطلة بداية العام الجديد لتتراجع الخامات القياسية صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا إلى 51.60 دولارا للبرميل قبل أن يتعافى بعض الشيء ليجري تداوله عند 52.05 دولارا للبرميل .

وكان الخام ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق. وهبطت العقود الآجلة 4.2 بالمئة يوم الخميس.

وارتفع الخام الأميركي الخفيف في أحدث قراءة 30 سنتا إلى 44.91 دولارا للبرميل، بعدما كان مرتفعا 3.6 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في نحو 18 شهرا هذا الأسبوع وانخفضت بأكثر من 20 بالمئة هذا العام تحت ضغط زيادة الإمدادات الأميركية والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.