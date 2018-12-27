«تيك توك» تدخل المنطقة عبر برج خليفة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

تدخل شركة «تيك توك» المنصة العالمية المتخصصة في مشاركات مقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، أسواق المنطقة العربية للمرة الأولى وذلك خلال احتفالات رأس السنة الجديدة من برج خليفة في دبي، بعد أن وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «إعمار» التي ستستفيد بدورها من الإمكانات الهائلة لتطبيق «تيك توك»، الذي يصل عدد مشتركيه في العالم إلى أكثر من نصف مليار مستخدم.

وسيؤذن عرض ضوئي مذهل يستمر لمدة دقيقة واحدة على برج خليفة قبيل عرض الألعاب النارية المرتقب لشركة «إعمار»، بإطلاق منصة «تيك توك» رسمياً في الإمارات ليلة رأس السنة الجديدة 2019، الذي سيشاهده آلاف المتفرجين الحاضرين في وسط مدينة دبي، إضافة إلى ملايين الأشخاص عبر الإنترنت. ويتيح توقيع مذكرة التفاهم لشركة «إعمار» الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتطبيق «تيك توك»، الذي يعد من أسرع التطبيقات انتشاراً في العالم.

وأصبحت شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» في أكتوبر الماضي، أكبر شركة تقنية ناشئة في العالم، متفوقة بذلك على «أوبر»، بعد أن تمكنت من جمع تمويل جديد من شركة «سوفت بنك» الاستثمارية بقيمة 3 مليارات دولار، ليصل حجم قيمتها السوقية اليوم إلى 75 مليار دولار.

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