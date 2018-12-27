فيديوهات برج خليفة عبر «تيك توك»

المصدر: دبي- البيان

وقعت «إعمار»، المسؤولة عن تطوير برج خليفة ودبي مول وفنادق العنوان ودبي فاونتن، والعديد من المجمعات السكنية المتكاملة، مذكرة تفاهم، لاستكشاف فرص التعاون مع «تيك توك»، المنصة العالمية لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة.

وستقوم «تيك توك» نهاية هذا الأسبوع بإطلاق منصتها رسمياً في دولة الإمارات ليلة رأس السنة الجديدة 2019، من خلال عرض ضوئي مذهل، يستمر لمدة دقيقة واحدة على برج خليفة قبيل عرض الألعاب النارية المرتقب لشركة «إعمار»، وبذلك سيشاهده آلاف المتفرجين الحاضرين في وسط مدينة دبي إضافة إلى ملايين الأشخاص عبر الإنترنت.

وتمثّل هذه الشراكة محطة رئيسة لانتشار «تيك توك» في منطقة الشرق الأوسط، كما تجسد التزام الطرفين بتقديم تجارب الحياة العصرية عالمية المستوى، التي توفّرها شركة «إعمار» إلى مجتمع مستخدمي «تيك توك» حول العالم.

إمكانات هائلة

ويتيح توقيع مذكرة التفاهم لشركة «إعمار» الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمنصة «تيك توك»، والوصول إلى شبكة مستخدميها الواسعة على مستوى العالم عن طريق التسويق لوجهاتها، وتطوير المحتوى الرقمي، وغيرها العديد من نقاط الاتصال التفاعلية المبتكرة.

وتمكّن «تيك توك» المستخدمين من التقاط ومشاركة اللحظات المهمة في حياتهم مباشرة عن طريق هواتفهم المحمولة. وتوفر هذه المنصة العالمية، المتاحة بـ 75 لغة في أكثر من 150 سوقاً، أجواء حيوية تحتفي بتوجهات الحياة العصرية، وتكرس مفاهيم الإبداع والتنوع.

وأصبحت «تيك توك» واحدة من أكثر التطبيقات تحميلاً عبر متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور» خلال عام 2018. ومن خلال إتاحتها فرصة التفاعل مع جمهور عالمي، نجحت «تيك توك» في استقطاب الكثير من مطوري المحتوى للتواصل مع الآخرين، وبناء جمهور متنوع من المتابعين.

وتتيح «إعمار» لمستخدمي «تيك توك» فرصة زيارة دبي والمشاركة في احتفالية «إعمار» لرأس السنة الجديدة 2019، والتي تعد واحدة من أبرز الاحتفالات المرتقبة على مستوى العالم.

مسابقة

ومن خلال الحملة الحصرية لمستخدمي «تيك توك»، سيتاح لخمسة أزواج محظوظين من الصين والهند والشرق الأوسط فرصة السفر إلى دبي لحضور هذا الحدث.

وقامت «تيك توك» لهذه الغاية بتطوير وإطلاق مسابقة عبر تطبيقها مع الترويج لاحتفالية «إعمار» لرأس السنة الجديدة 2019، من خلال عرض مخصص على الصفحة الرئيسية للتطبيق في الهواتف المحمولة ولوحات إعلانية في الصين والهند والشرق الأوسط.

علاوة على ذلك، تستضيف «إعمار» 55 من أبرز ناشطي «تيك توك» حول العالم، ضمن فعالية مخصصة للشخصيات المهمة في دبي بالتزامن مع احتفالية رأس السنة الجديدة.

وسيقوم الناشطون أيضاً بجولة إلى أبرز وجهات «إعمار» في المدينة مثل دبي مول، وقمة البرج، برج خليفة، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وغيرها.

مجتمعات جديدة

وتتشارك «إعمار» و«تيك توك» الرؤية ذاتها في بلورة مجمعات جديدة عبر توفير تجارب مبتكرة لا تُنسى، سواء في العالم الحقيقي أو الافتراضي؛ ففي حين تعيد «إعمار» صياغة مشهد الحياة في دولة الإمارات، من خلال دورها الرائد في تطوير مجمعات متكاملة، تمكنت «تيك توك» في المقابل من بناء مجمع إبداعي من مطوري المحتوى الشغوفين بالتعبير عن أنفسهم من خلال التكنولوجيا.

وتفتح مذكرة التفاهم بين الطرفين طيفاً واسعاً من الفرص، لتقديم مشاريع وتجارب «إعمار» في الإمارات والعالم إلى جمهور عالمي.

وتستعد «إعمار» لتنظيم احتفالية استثنائية ليلة رأس السنة الجديدة 2019 تجمع بين العروض الضوئية، وعروض الليزر، والألعاب النارية المدهشة. ستُقام هذه الاحتفالية في وسط مدينة دبي، المشروع الرئيس لشركة «إعمار»، حيث يتوافد عشرات الآلاف من المتفرجين من جميع أنحاء العالم، لمشاهدة عروض برج خليفة الرائعة.