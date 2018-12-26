«إمباور» تغلق ديونها مبكراً

المصدر: دبي ـ البيان

تمكنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، من تسديد 3 أقساط من قرض بقيمة 580 مليون درهم (157.5 مليون دولار) قبل الموعد المحدد، ومع تسديد هذه الأقساط .

إضافة إلى التسوية الكاملة والنهائية من التسهيلات الائتمانية من بنك دبي الإسلامي لمبلغ إجمالي قدره 470 مليون درهم «127.8 مليون دولار» تكون «إمباور» قد تمكنت من تسديد كامل التسهيلات الائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ 2.67 مليار درهم «728 مليون دولار» وقامت بتسوية جميع ديونها للعام الحالي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن «إمباور» تمكنت من سداد أقساط التسهيلات الائتمانية قبل عامين من تاريخ استحقاقها النهائي وهذا يعكس مدى قوة واستدامة نموذج أعمالنا وفعالية استراتيجيتنا المالية التي آتت ثمارها بشكل كبير.

وأكد أن «إمباور» قامت في الماضي بسداد أقساط قروض قبل موعد استحقاقها بما في ذلك قروض التسهيلات الائتمانية مما يدل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الموعد المحدد لها وتسوية جميع مديونياتها المالية بالكامل.

حيث لن يكون لديها أي التزامات مالية في 31 ديسمبر 2018. وأضاف أن «إمباور» استخدمت هذا التمويل للاستحواذ على شركة «بالم ديستريكت كولينج» - PDC - ولأغراض النفقات التوسعية.

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