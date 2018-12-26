«إمباور» تسدد 2.67 مليار درهم أقساط قروض قبل الموعد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، تسديد 3 أقساط من قرض بقيمة 580 مليون درهم (157.5 مليون دولار) قبل الموعد المحدد.

مشيرة إلى أنه مع تسديد هذه الأقساط إضافةً إلى التسوية الكاملة والنهائية لتسهيلات ائتمانية من بنك دبي الإسلامي لمبلغ قدره 470 مليون درهم (127.8 مليون دولار)، تكون «إمباور» تمكنت من تسديد تسهيلات ائتمانية تبلغ 2.67 مليار درهم (728 مليون دولار)، وقامت بتسوية جميع ديونها للعام الحالي.

استراتيجية فعالة

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تمكنت «إمباور» من سداد أقساط التسهيلات الائتمانية قبل عامين من تاريخ استحقاقها النهائي، وهو ما يعكس مدى قوة واستدامة نموذج أعمالنا وفعالية استراتيجيتنا المالية التي آتت ثمارها بشكل كبير.

وأضاف أن «إمباور» قامت في الماضي بسداد أقساط قروض قبل موعد استحقاقها بما في ذلك قروض التسهيلات الائتمانية، ما يؤكد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الموعد المحدد لها وتسوية جميع مديونياتها المالية بالكامل حيث لن يكون لديها أي التزامات مالية في 31 ديسمبر 2018.

وأوضح أن «إمباور» استخدمت هذا التمويل للاستحواذ على شركة «بالم ديستريكت كولينج» ولأغراض النفقات التوسعية، حيث كانت «إمباور» تقوم بتسديد هذه القروض بشكل سنوي، ونجحت الآن بتسوية أقساط القروض المتبقية بالكامل بما في ذلك الأقساط المستحقة حتى 2019.

وشدد على أن اتباع إمباور سياسة الحوار المفتوح مع البنوك، يضمن حصولها على تمويلات تنافسية لمشاريعها التوسعية، حيث إن لدى الشركة اعتقاداً راسخاً بأن الطلب المتزايد والتكلفة الفعَالة لتمويل قطاع تبريد المناطق يعتمد بالأساس على التعاون المستمر بين شركات تبريد المناطق والبنوك المحلية والإقليمية والعالمية.

استثمار

وذكر أن «إمباور» اعتمدت نموذج أعمال للاستثمار في محطات التبريد والبنية التحتية للشبكات بناءً على الطلب الفعلي للمشاريع، وكفل هذا الأمر نمواً مستداماً للشركة وأدى إلى أداء مالي ثابت لها.

ونتيجة لذلك، تمكنت «إمباور» على الدوام من تسوية التزاماتها المالية وفقاً للجداول الزمنية أو قبل مواعيد الاستحقاق، وبفضل جهودنا في هذا الخصوص أعربت البنوك والمؤسسات المالية عن تقديرها لاستراتيجيتنا المتعلقة بالأعمال، مؤكدةً استمرار استثماراتها في أعمالنا.

وقال بن شعفار: باعتبارنا مؤسسة خدمات تبريد مناطق ذات تدفقات نقدية طويلة الأمد تتسم بالاستقرار، فإن هذا من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من مخاطر التمويل للبنوك والمؤسسات المالية، حيث عزز ذلك الثقة المتزايدة للبنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع التبريد المناطق في الإمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» أن تنامي ثقة البنوك في تمويل مشاريع تبريد المناطق التابعة لـ «إمباور» مرده أيضاً دعم إمارة دبي لتطوير هذا القطاع، حيث أصبحت دبي تعتمد على تبريد المناطق كعنصر أساسي لاستراتيجيتها في مجال الطاقة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الاعتماد على حلول تبريد المناطق بشكل متنام.

واختتم بالقول: سنواصل جهودنا لتطوير البنية التحتية لشبكاتنا من خلال الاعتماد على الاستثمار المباشر والفعّال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على تبريد المناطق في دبي، كما أننا نشعر بالفخر لقدرتنا على تسديد أقساط القروض قبل المواعيد الزمنية المتفق عليها مع البنوك الممولة لمشاريعنا.

خدمات

تقدم «إمباور» خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولحوالي 100 ألف متعامل، فيما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى حوالي 1,4 مليون طن من التبريد. وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي.