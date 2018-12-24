الذهب يبلغ أعلى مستوى في 6 أشهر

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب الاثنين إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بفعل انحسار الإقبال على المخاطرة مع تراجع أسواق الأسهم وفي ظل المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو قاد المستثمرين إلى السعى للملاذ الآمن في المعدن الأصفر.

وجرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1268.49 دولارا للأوقية (الأونصة) في تعاملات هزيلة قبيل عطلة عيد الميلاد.

وصعد الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة 1.1 بالمئة إلى 1271.80 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1246.20 دولار للأوقية.

وزادت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 782.50 دولار للأوقية.